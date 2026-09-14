Tienen media sanción de Diputados

El Gobierno de Milei busca sancionar dos leyes esta semana en el Senado

El oficialismo intentará sancionar esta semana la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central e Inocencia Fiscal II. Patricia Bullrich deberá volver a reunir aliados para modificar las reglas monetarias y tributarias sin introducir cambios que obliguen a devolver los textos a la Cámara baja.