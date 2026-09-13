#HOY:

Maximiliano Pullaro
Juegos Suramericanos 2026
Colón
Unión
Debate nacional

Presupuesto 2027: el Gobierno lo enviará al Congreso mientras negocia con los gobernadores

El proyecto ingresará este martes a Diputados. Javier Milei reunirá antes a legisladores oficialistas y aliados para explicar los principales lineamientos.

2027 ya se empieza a debatir. Reuters2027 ya se empieza a debatir. Reuters
+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Por: 

El Gobierno nacional enviará este martes 15 de septiembre al Congreso el proyecto de Presupuesto 2027, en el marco de una negociación política con los gobernadores y los distintos bloques legislativos para conseguir los votos necesarios para su aprobación.

El proyecto ingresará por la Cámara de Diputados, de acuerdo con los plazos establecidos por la Ley de Administración Financiera. La iniciativa será uno de los principales temas de la agenda parlamentaria durante las próximas semanas y pondrá a prueba la capacidad del oficialismo para construir acuerdos.

Antes del envío formal, el presidente Javier Milei mantendrá este lunes una reunión con diputados y senadores para presentar los principales lineamientos de la propuesta y explicar los objetivos que el Ejecutivo pretende establecer para el próximo ejercicio.

Argentina's President Javier Milei delivers a speech at the opening ceremony of the 5th Regional Meeting of the Madrid Forum, in Santiago, Chile, September 3, 2026. REUTERS/Pablo SanhuezaEl presidente argentino busca tener presupuesto en un año marcado por las elecciones. Reuters.

El equilibrio fiscal, en el centro

Uno de los ejes que tendrá el proyecto será la continuidad del equilibrio fiscal como objetivo central de la política económica. El Gobierno también buscará que las proyecciones incluidas en la denominada “ley de leyes” reflejen sus expectativas sobre inflación y evolución de la actividad.

El debate parlamentario comenzará, además, en un escenario atravesado por las negociaciones con las provincias. Los gobernadores reclaman recursos y partidas que consideran necesarios para sostener sus administraciones y avanzar con obras y servicios.

En ese marco, el tratamiento del Presupuesto no quedará limitado a la discusión entre el oficialismo y la oposición. El Ejecutivo deberá también construir acuerdos con legisladores que responden a los gobiernos provinciales y que tendrán un papel determinante en las votaciones.

Argentina's President Javier Milei speaks during the opening session of the 144th legislative term of Congress at the National Congress building in Buenos Aires, Argentina, March 1, 2026. REUTERS/Agustin MarcarianEl Congreso deberá debatir la ley de presupuesto. Reuters

Una negociación clave para el Gobierno

La discusión se desarrollará mientras comienza a tomar forma el escenario político de cara a las elecciones de 2027. Esa situación agrega otro componente a una negociación que tendrá como principales puntos de discusión la distribución de recursos, las obras y las partidas destinadas a las provincias.

El Gobierno buscará sostener el respaldo conseguido en anteriores votaciones en el Congreso, aunque deberá afrontar un escenario complejo para reunir mayorías. El proyecto tendrá que atravesar el debate en comisiones antes de llegar al recinto de Diputados.

La presentación del Presupuesto también permitirá conocer con mayor precisión las previsiones oficiales para 2027. Entre ellas estarán las estimaciones sobre inflación, crecimiento, ingresos y gastos, además de las prioridades que la administración de Milei pretende establecer para el próximo año.

Con el envío del proyecto comenzará formalmente una nueva etapa de negociaciones entre la Nación, las provincias y los bloques legislativos. El objetivo del Ejecutivo será conseguir que el Presupuesto sea aprobado dentro de los plazos parlamentarios, mientras los gobernadores buscarán incorporar sus reclamos y prioridades al debate.

+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Sobre el Autor

#TEMAS:
Javier Milei
Congreso Nacional
Cámara de Diputados de la Nación

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro