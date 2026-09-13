El Gobierno nacional enviará este martes 15 de septiembre al Congreso el proyecto de Presupuesto 2027, en el marco de una negociación política con los gobernadores y los distintos bloques legislativos para conseguir los votos necesarios para su aprobación.
Presupuesto 2027: el Gobierno lo enviará al Congreso mientras negocia con los gobernadores
El proyecto ingresará este martes a Diputados. Javier Milei reunirá antes a legisladores oficialistas y aliados para explicar los principales lineamientos.
El proyecto ingresará por la Cámara de Diputados, de acuerdo con los plazos establecidos por la Ley de Administración Financiera. La iniciativa será uno de los principales temas de la agenda parlamentaria durante las próximas semanas y pondrá a prueba la capacidad del oficialismo para construir acuerdos.
Antes del envío formal, el presidente Javier Milei mantendrá este lunes una reunión con diputados y senadores para presentar los principales lineamientos de la propuesta y explicar los objetivos que el Ejecutivo pretende establecer para el próximo ejercicio.
El equilibrio fiscal, en el centro
Uno de los ejes que tendrá el proyecto será la continuidad del equilibrio fiscal como objetivo central de la política económica. El Gobierno también buscará que las proyecciones incluidas en la denominada “ley de leyes” reflejen sus expectativas sobre inflación y evolución de la actividad.
El debate parlamentario comenzará, además, en un escenario atravesado por las negociaciones con las provincias. Los gobernadores reclaman recursos y partidas que consideran necesarios para sostener sus administraciones y avanzar con obras y servicios.
En ese marco, el tratamiento del Presupuesto no quedará limitado a la discusión entre el oficialismo y la oposición. El Ejecutivo deberá también construir acuerdos con legisladores que responden a los gobiernos provinciales y que tendrán un papel determinante en las votaciones.
Una negociación clave para el Gobierno
La discusión se desarrollará mientras comienza a tomar forma el escenario político de cara a las elecciones de 2027. Esa situación agrega otro componente a una negociación que tendrá como principales puntos de discusión la distribución de recursos, las obras y las partidas destinadas a las provincias.
El Gobierno buscará sostener el respaldo conseguido en anteriores votaciones en el Congreso, aunque deberá afrontar un escenario complejo para reunir mayorías. El proyecto tendrá que atravesar el debate en comisiones antes de llegar al recinto de Diputados.
La presentación del Presupuesto también permitirá conocer con mayor precisión las previsiones oficiales para 2027. Entre ellas estarán las estimaciones sobre inflación, crecimiento, ingresos y gastos, además de las prioridades que la administración de Milei pretende establecer para el próximo año.
Con el envío del proyecto comenzará formalmente una nueva etapa de negociaciones entre la Nación, las provincias y los bloques legislativos. El objetivo del Ejecutivo será conseguir que el Presupuesto sea aprobado dentro de los plazos parlamentarios, mientras los gobernadores buscarán incorporar sus reclamos y prioridades al debate.