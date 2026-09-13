La administración de La Libertad Avanza persiste en el objetivo de mantener el control de la agenda mediática a través de reuniones permanentes en la Casa Rosada y actividades que giran en torno al histórico reclamo de soberanía sobre el archipiélago del Atlántico Sur. Los últimos encuentros del Gabinete nacional y de la Mesa Política estuvieron dedicados a ese métier.
Los Milei procuran sostener la cuestión Malvinas y priorizar la agenda internacional
El reclamo soberano por el archipiélago del Atlántico Sur sigue siendo el eje por el que el Gobierno libertario prefiere moverse interna y externamente. La defensa del programa económico es la otra pata del plan reeleccionista
Por lo menos eso es lo que se emitió posteriormente en breves comunicados donde se notificó que en los cónclaves se “repasó la agenda de Gobierno, con especial énfasis en la cuestión Malvinas”, donde, “se analizó el proyecto de ley que será enviado al Congreso y se determinó que sea en la Cámara de Diputados donde se inicie el tratamiento”.
Del cónclave con los ministros que encabezó Javier Milei el lunes, y el más amplio liderado por su hermana el martes, surgió el viaje que realizaron el canciller Pablo Quirno y el titular de Defensa, Carlos Presti, a Tierra del Fuego buscando reencauzar y apurar las obras de la Base Naval Integrada en Ushuaia. Allí fueron recibidos por el gobernador Gustavo Melella, el radical que después de su alejamiento del kirchnerismo en mayo de este año, volvió el 12 de agosto a la senda del PJ cuando participó de la reunión cumbre entre Axel Kicillof, Sergio Massa y Máximo Kirchner.
Defensa discursiva del programa económico
En los eventos que trascendieron en Balcarce 50 se volvió a hacer hincapié en la firme defensa del plan del Palacio de Hacienda.
“El Presidente ratificó el rumbo económico y sostuvo que no se relajará la política monetaria bajo ningún concepto, al considerar que hacerlo sería un error y afectaría la reputación construida y los resultados obtenidos”, le dictó el secretario de Comunicación y Prensa, Fabián Fernández, a una de sus colaboradoras tras la entrevista del Primer Mandatario con sus ministros, que de Diego Santilli para abajo, se encuentran absolutamente encuadrados en la línea dura de los hermanos Milei.
Consultado por El Litoral acerca de las declaraciones de la jefa de bloque violeta en el Senado, Patricia Bullrich, quien dijo que le preocupa la velocidad con que la recuperación económica llega a cada argentino, un karinista de pura cepa expresó: “Acá nadie tiene problemas con la senadora, ella está en todo su derecho a plantear lo que quiera, porque además coincidimos en la mayoría de las cosas. Lo que pasa es que el periodismo levanta lo que podría considerarse como un comentario negativo de la gestión y deja afuera los reconocimientos que Patricia le hace a las políticas de este gobierno”, opinó el hombre con despacho en el palacio rosado, quien a la vez añadió -en línea con dichos del presidente de la Cámara baja Martín Menem- que “Bullrich sería una excelente candidata en favor de nuestro proyecto”, pero omitió especificar a qué cargo.
Celebración por el dato de inflación
Una vez conocido el Índice de Precios al Consumidor del pasado agosto (que fue del 1,7 por ciento y 21,3% acumulada con 33,5% interanual), tanto Milei como los integrantes del equipo económico salieron a festejar este guarismo a la baja con respecto a julio (cuando fue de 2,1%), pero que de todos modos sigue generando polémicas debido a que el método de medición utiliza una base antigua de la categoría Bienes y Servicios, basada en la Encuesta Nacional de Gastos de Hogares de 2004, donde incluye productos desactualizados en nivel de relevancia, sin tener en cuenta, entre otros, los consumos digitales.
En ese contexto, tanto en la cartera que dirige Luis Caputo como en la sede ejecutiva evitaron hablar en referencia a que en los primeros siete meses de este año la inflación acumulada en nuestro país casi duplica la meta anual que fijó el Gobierno nacional en el Presupuesto 2026, con un 19,3% contra el número que se estipuló en la Ley de Leyes, que fue de 10,1%. Lo mismo ocurrió con el hecho de que nuevamente la Canasta Básica de Alimentos aumentó por encima del IPC. El incremento fue de un 2,6 por ciento, nueve dígitos más en ese mismo período.
Lo único que hizo un alto colaborador ministerial fue recordarle a este diario lo que dijo el titular de la cartera financiera: “No se puede hacer magia”, a lo que agregó, “menos si el gobierno de Alberto, Cristina y Massa nos dejó una inflación del 211%”, refrendó.
La agenda internacional por sobre la local
Hace tiempo que los referentes provinciales libertarios le vienen solicitando a Karina Milei -como titular del partido- que su hermano empiece a bajar a los territorios provinciales, donde se reclama su presencia para encarar una campaña electoral que se ha adelantado al decisivo 2027.
Este sábado se lo esperaba en la ceremonia de apertura de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, a la que fue invitado de manera informal por el gobernador Maximiliano Pullaro. En la Rosada primero señalaron que el Presidente tenía intenciones de asistir al evento que se realizó en el Monumento Nacional a la Bandera en Rosario, pero más tarde se informó que “por compromisos de su agenda ejecutiva eso no sería posible”.
De esa agenda no se brindó ningún detalle público. En rigor de verdad, el Mandatario eligió quedarse en la Residencia de Olivos, donde viene pasando la mayoría del tiempo desde el inicio de su gestión, si es que no encara algunas de sus excursiones al exterior. En ese plan es que desde su entorno más íntimo señalaron que Javier Milei está trabajando en el discurso que brindará en Nueva York ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, donde hará foco en las medidas que ha tomado para potenciar la defensa de la soberanía en las Malvinas e islas del Atlántico Sur, junto a sus recursos naturales.
El informante adelantó que, a partir del 23 de septiembre, el Presidente también tiene previsto continuar con su agenda en Estados Unidos y estar presente en un foro internacional que tiene como eje la libertad económica. Del 30 del corriente al 2/10 participará del Argentina Week en París, donde además recibirá un reconocimiento y se encontraría con su par francés, Emmanuel Macron. A mediados de octubre, volverá a suelo norteamericano y en Washington será invitado de honor al Mes de la Herencia Hispana organizado por Latino Wall Street.
Si no hay cambios de último momento, el libro de viajes de este año lo cerrará en la cumbre de líderes del G20, del 14 y 15 de diciembre. Habrá que ver qué destinos locales priorizan los Milei para los próximos tres meses y el 2027 -y si, como comentan algunos en Casa de Gobierno- el primer presidente libertario de la Argentina sólo visitará los distritos en los que haya posibilidades de obtener triunfos que garanticen su reelección. Algo que hoy por hoy es el principal objetivo en las entrañas de la fuerza violeta.