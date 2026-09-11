Federico Sturzenegger proyectó que unos 4 millones de habitantes podrían dejar la Provincia de Buenos Aires en los próximos 30 años por el desarrollo de Vaca Muerta, el gas, el petróleo y la minería, según una presentación al Financial Times que analiza el programa económico de Javier Milei y su apuesta por mayor apertura comercial y ajuste del Estado.
Sturzenegger profetizó el éxodo de 4 millones de personas desde la Provincia de Buenos Aires
El ministro de Desregulación vaticinó ante el Financial Times profundos cambios demográficos en la Argentina vinculados a la explotación energética y minera. Calculó 2 millones hacia la Patagonia y 2 millones hacia provincias del norte del país.
El análisis publicado por el medio británico plantea una reversión parcial de la histórica concentración en el Área Metropolitana de Buenos Aires. “Unos 4 millones de personas podrían mudarse desde Buenos Aires hacia otras regiones del país en los próximos 30 años”, dijo Sturzenegger.
El detalle de la estimación asigna alrededor de 2 millones de personas a la Patagonia, atraídas por la expansión de la actividad petrolera y gasífera, y otras 2 millones a provincias del norte vinculadas a nuevos proyectos mineros, añadió el funcionario.
Inversiones, exportaciones y condiciones para el cambio
Vaca Muerta concentra proyectos por más de US$100.000 millones y que en el norte existen expectativas sobre inversiones en cobre, litio, plata y otros minerales. En ese marco, el Gobierno espera que ese desarrollo genere empleos directos y actividades asociadas, como fertilizantes y petroquímica, para impulsar las exportaciones.
Sturzenegger también vinculó el escenario demográfico con la política económica: el programa que promueve mayor apertura comercial y la reducción del tamaño del Estado sería un motor para atraer inversiones y favorecer la reubicación de trabajadores en las zonas productoras.
Aemás las inversiones en marcha permitirían, según la visión del Gobierno, triplicar las exportaciones en un periodo de cinco a seis años, una condición que, de concretarse, sostendría la transformación productiva.
Impacto social y contraste con la industria local
La proyección desplegada por el Ministro, no ignora los efectos sobre el mercado interno: desde fines de 2023, se mencionan en la nota el cierre de unas 3.400 empresas manufactureras y la pérdida de más de 240.000 puestos de trabajo formales, datos que ilustran la tensión entre la apertura económica y la capacidad de las actividades menos competitivas para sostener empleo.
Como ejemplo puntual, la nota del Financial Times destaca el cierre de la fábrica de neumáticos Fate en febrero, que dejó a 920 trabajadores sin empleo, para mostrar consecuencias concretas en el corto plazo.
El traslado masivo de población no sería automático y dependería de que las inversiones energéticas y mineras se materialicen y generen empleos y servicios en las nuevas regiones.
En ese sentido, la nota destaca que la transformación productiva proyectada también tiene efectos sobre actividades orientadas al mercado interno, por lo que el resultado final estará indudablemente condicionado a la capacidad de las nuevas actividades para crear infraestructura y oportunidades fuera de Buenos Aires.