Desregulación

Los tractores nacionales pierden terreno frente a los importados en la adquisición de maquinaria agrícola

Los datos del INDEC revelan una caída en las ventas nacionales y un aumento en las importadas, iniciando un debate sobre el impacto de esta apertura en la industria local y el empleo, en un mercado en plena transformación por la flexibilización del Gobierno.