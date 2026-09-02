Discusión que abrió Sturzenegger

Más argentinos trabajan, menos lo hacen en blanco

El ministro destacó que durante la gestión de Milei se sumaron más de medio millón de puestos de trabajo, pero el desglose del informe del INDEC al que aludió muestra que el crecimiento se apoyó casi exclusivamente en el cuentapropismo, mientras el trabajo asalariado formal siguió cayendo.