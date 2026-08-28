Hay una situación que muchas familias argentinas perciben al hacer las compras, pagar el alquiler o llegar a fin de mes: la inflación ya no aumenta al ritmo de años anteriores, pero el sueldo parece rendir cada vez menos. A primera vista puede parecer una contradicción. Si los precios suben más lentamente, ¿por qué el dinero no alcanza?
¿Por qué el sueldo alcanza menos si la inflación bajó? La diferencia que explica lo que pasa con el bolsillo
La inflación desaceleró respecto de los niveles de años anteriores, pero los precios siguen aumentando. El salario puede subir en términos nominales y, aun así, perder capacidad de compra si los ingresos no avanzan al mismo ritmo que el costo de vida. Qué muestran los últimos datos oficiales y cómo entenderlo.
La explicación está en una diferencia fundamental entre inflación y nivel de precios. Una inflación más baja significa que los precios siguen aumentando, pero a una velocidad menor. No significa que vuelvan a los valores anteriores ni que los productos se hayan abaratado.
El último dato oficial del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) muestra que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) aumentó 2,1% en julio de 2026 respecto de junio. Es una variación mensual, no una caída de los precios. En otras palabras, durante julio la canasta promedio utilizada para medir la inflación volvió a encarecerse.
Al mismo tiempo, el último índice de salarios publicado por el organismo corresponde a abril. En ese mes, los salarios aumentaron 3,7% mensual, acumularon una suba de 12,7% desde diciembre de 2025 y registraron un incremento interanual del 36,9%.
La diferencia entre ambos indicadores permite entender por qué una desaceleración de la inflación no se traduce automáticamente en una mejora inmediata del poder adquisitivo.
Inflación más baja no significa precios más baratos
La confusión aparece cuando se utilizan como sinónimos dos situaciones que son diferentes: que los precios suban menos y que los precios bajen.
Si un producto costaba $10.000 y aumenta 10%, pasa a costar $11.000. Si al mes siguiente la inflación baja al 2%, ese producto podría pasar a costar $11.220. La inflación bajó de 10% a 2%, pero el precio no volvió a $10.000.
El ejemplo es sencillo, pero sirve para entender lo que ocurre en la economía cotidiana.
Cuando se habla de desinflación, se describe una reducción en el ritmo al que aumentan los precios. Cuando se habla de deflación, en cambio, se trata de una caída generalizada del nivel de precios. Son fenómenos diferentes.
Argentina atraviesa un proceso de desaceleración de la inflación respecto de los niveles registrados durante la etapa de mayor aceleración de los precios, pero eso no implica que el costo de vida haya retrocedido.
El dato de julio es ilustrativo: el IPC aumentó 2,1% en un solo mes.
Para una familia, eso significa que si su ingreso permaneció exactamente igual durante ese período, su capacidad para comprar bienes y servicios se redujo.
Por eso, cuando una persona dice que “el sueldo no alcanza”, no necesariamente está contradiciendo los datos que muestran una inflación más baja. Puede estar describiendo algo perfectamente compatible con ellos: los precios continúan subiendo y el ingreso no necesariamente acompaña cada movimiento de la canasta familiar.
El salario nominal y el salario real: la diferencia clave
Para entender qué sucede con los ingresos hay que separar dos conceptos.
El salario nominal es la cantidad de pesos que recibe una persona. Si alguien pasa de cobrar $800.000 a $900.000, su salario nominal aumentó 12,5%.
Pero eso no permite saber por sí solo si está mejor o peor.
Para conocer el poder de compra hay que observar el salario real, que tiene en cuenta cuánto aumentaron los precios durante el mismo período.
Si el salario sube 10% pero el costo de vida aumenta 15%, el trabajador recibe más pesos, pero esos pesos compran menos que antes.
En cambio, si el ingreso aumenta 15% y los precios suben 10%, existe una mejora del poder adquisitivo.
Esta diferencia es fundamental para interpretar las estadísticas económicas y también para entender por qué una persona puede cobrar un aumento y, sin embargo, sentir que no mejoró su situación.
El INDEC informó que en abril de 2026 el índice de salarios aumentó 3,7% en términos mensuales. El incremento fue de 4% para el sector privado registrado, 2,3% para el sector público y 4,7% para el sector privado no registrado.
En términos interanuales, el índice general de salarios mostró una suba de 36,9%. Pero ese dato tampoco significa que todos los trabajadores hayan recibido un aumento de exactamente ese porcentaje. El índice es una medida agregada y combina diferentes sectores y situaciones laborales.
Además, existe un problema importante al comparar las cifras más recientes: los datos de salarios tienen rezago respecto de los de inflación.
Mientras el IPC oficial ya informó julio, el último índice general de salarios disponible al momento de esta publicación corresponde a abril. Por eso, no sería correcto afirmar que el salario de agosto está creciendo por encima o por debajo de la inflación de julio utilizando solamente esos datos.
Lo que sí puede hacerse es analizar la tendencia y explicar cómo funciona la relación entre ingresos y precios.
¿Por qué el bolsillo puede sentirse peor aunque la inflación baje?
Hay varias razones.
Una de ellas es que los gastos de cada familia no coinciden exactamente con la canasta promedio utilizada para calcular el IPC.
El INDEC construye el índice con una canasta representativa del consumo de los hogares. Pero cada familia tiene una estructura diferente.
Una persona que destina una parte importante de sus ingresos al alquiler puede experimentar una evolución del gasto diferente a otra que tiene vivienda propia. Lo mismo ocurre con quienes tienen hijos, utilizan transporte todos los días, pagan una cuota educativa, compran medicamentos o tienen un consumo elevado de determinados alimentos.
Por eso, la inflación oficial es un promedio y no una medición personalizada del costo de vida de cada hogar.
Otro factor es la acumulación de aumentos.
Si durante varios meses los precios suben, aunque lo hagan a tasas cada vez menores, el efecto se acumula. Una reducción de la inflación no borra los aumentos anteriores.
Por ejemplo, si un producto sube 3% un mes, 2% el siguiente y 2% después, el precio final será mayor que al comienzo del período. La tasa mensual puede haber sido relativamente baja, pero el consumidor igualmente necesita más pesos para comprar el mismo producto.
Esta es una de las razones por las que muchas personas perciben una diferencia entre las noticias económicas y la experiencia cotidiana.
Qué significa que el salario “le gane” a la inflación
Una de las expresiones más utilizadas en economía es que los salarios “le ganaron a la inflación”.
En términos simples, significa que durante un período determinado los ingresos aumentaron más que los precios.
Pero hay que mirar qué período se está comparando.
Si un salario aumenta 5% en un mes y la inflación de ese mismo mes es 3%, el salario tuvo una mejora real aproximada. Sin embargo, eso no significa que el trabajador haya recuperado automáticamente toda la pérdida de poder adquisitivo acumulada en períodos anteriores.
También puede ocurrir lo contrario: que un aumento salarial supere la inflación durante un mes, pero quede por debajo de ella cuando se observa un período más largo.
Por eso, para saber si efectivamente mejoró el bolsillo hay que mirar la evolución acumulada de ambos indicadores.
El INDEC informó que el índice de salarios acumulaba una suba de 12,7% entre diciembre de 2025 y abril de 2026.
En ese mismo período, la inflación también acumuló aumentos de precios. Los datos mensuales publicados por el organismo muestran una inflación de 3,4% en marzo y 2,6% en abril, luego de variaciones anteriores durante el año.
La comparación debe hacerse siempre con períodos equivalentes y teniendo en cuenta que los índices se actualizan con distintas fechas de publicación.
La diferencia se nota más en los gastos cotidianos
El impacto de la pérdida o recuperación del poder adquisitivo suele percibirse especialmente en los gastos que se repiten todos los meses.
Supermercado, alquiler, transporte, servicios, educación, medicamentos y cuotas ocupan una parte importante del presupuesto familiar. Cuando esos gastos aumentan, el hogar tiene menos margen para otras compras.
Incluso cuando la inflación se desacelera, el presupuesto puede seguir ajustado porque los precios ya quedaron en un nivel superior.
Por eso, una inflación mensual de 2% no significa que una familia tenga que gastar 2% más solamente en un producto. La variación se aplica sobre una estructura de precios que ya incorporó los aumentos de meses anteriores.
En términos prácticos, la pregunta que importa para el bolsillo no es solamente “¿cuánto bajó la inflación?”, sino también “¿cuánto aumentó mi ingreso frente a cuánto aumentaron mis gastos?”.
Esa es la comparación que permite saber si realmente mejoró o empeoró el poder de compra.
Qué hay que mirar para saber si el sueldo realmente rinde más
Para analizar la situación personal, hay cuatro indicadores que pueden servir como referencia:
1. El aumento del salario: cuánto subió el ingreso en pesos.
2. La inflación: cuánto aumentó el costo promedio de los bienes y servicios.
3. La inflación acumulada: permite evitar una mirada limitada a un solo mes.
4. Los gastos propios del hogar: porque cada familia tiene una composición diferente de consumo.
El dato más importante es que una inflación más baja es una buena noticia en términos de estabilidad de precios, pero no implica por sí sola una recuperación del poder adquisitivo.
Para que el sueldo alcance más, los ingresos tienen que crecer por encima de los precios durante un período suficiente como para recuperar capacidad de compra.
Ese proceso tampoco ocurre de un día para otro. Si durante una etapa los precios aumentaron más rápido que los salarios, un aumento posterior de los ingresos puede mejorar el salario real, pero la sensación de alivio dependerá de cuánto se haya perdido previamente y de cómo evolucionen los principales gastos del hogar.
La diferencia entre inflación y nivel de precios explica, entonces, una de las aparentes contradicciones de la economía argentina actual: la inflación puede bajar y, al mismo tiempo, el bolsillo seguir sintiendo presión.
Los precios no necesitan subir a un ritmo acelerado para seguir encareciendo la vida cotidiana. Mientras continúen aumentando y los salarios no acompañen en la misma proporción, el poder de compra seguirá siendo una cuestión central para las familias.
Por eso, cuando se evalúa si un sueldo “rinde” más o menos, no alcanza con mirar cuántos pesos entran a fin de mes. La verdadera medida está en cuántos bienes y servicios se pueden comprar con esos pesos.