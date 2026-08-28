Economía y bolsillo

¿Por qué el sueldo alcanza menos si la inflación bajó? La diferencia que explica lo que pasa con el bolsillo

La inflación desaceleró respecto de los niveles de años anteriores, pero los precios siguen aumentando. El salario puede subir en términos nominales y, aun así, perder capacidad de compra si los ingresos no avanzan al mismo ritmo que el costo de vida. Qué muestran los últimos datos oficiales y cómo entenderlo.