Dictamen

El Senado avanzó con la reforma del BCRA, tras un tenso debate por el uso de reservas como garantía

Bausili admitió que el oro del Banco Central podrá usarse como garantía de liquidez en las operatorias pero no los encajes y depósitos, al avanzar la reforma de la Carta Orgánica. Quedó lista para el recinto la iniciativa impulsada por el Gobierno de Milei.