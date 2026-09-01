En EE.UU.

Caputo se encontró con Bessent buscando afianzar el vínculo con Washington

El ministro de Economía mantuvo un encuentro a puertas cerradas con el secretario del Tesoro estadounidense durante la cumbre del G20 en Carolina del Norte. Hablaron del escenario geopolítico y del impacto de la guerra con Irán, después de que el funcionario de Donald Trump volviera a elogiar las reformas de Javier Milei y definiera a la Argentina como líder de una “oportunidad histórica” para la región.