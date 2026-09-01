Este martes por la siesta el Comando Central de Estados Unidos confirmó nuevos ataques de las fuerzas estadounidenses sobre objetivos del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica en Irán.
Estados Unidos, los nuevos ataques a Irán y el escenario actual de la guerra
Mientras el mundo sigue esperando por un acuerdo, la tensión se reaviva por Hormuz. El posible cambio de estrategia estadounidense y la cumbre "opositora"
Las publicaciones de Trump
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, compartió en su red Truth Social un mensaje alusivo: "Los ataques son de gran envergadura y contundentes, en represalia por el fallido intento iraní de colocar minas marinas en el estrecho (de Ormuz), que actualmente no tienen ninguna (¡han sido completamente retiradas o detonadas!), y por el lanzamiento de ocho misiles iraníes contra nuestra base militar en Jordania, todos ellos derribados con éxito".
"Si la fallida nación de Irán responde a este ataque tan justificado, recibirá otro golpe mucho más duro y de mayor envergadura, pero no será el mayor ataque de todos, que está a la espera y, cuando termine, ¡quedará muy poco de la República Islámica de Irán!", advirtió Trump.
El escenario actual de la guerra
En diálogo con CyD Litoral, Joaquín Bernardis habló sobre el contexto de esta disputa en concreto en Medio Oriente y destacó que “Pasaron los dos meses del armisticio y ya se venció”
“En los últimos días estuvo atacando posiciones iraníes, la isla de Larek, bajo sospecha de que había plataformas con minas submarinas”, recordó Bernardis y contextualizó: “Uno de los puntos que estuvo realizando la marina estadounidense en los últimos meses fue un barrido del estrecho de Hormuz para buscar, en teoría, su reapertura”.
Igualmente, el especialista indicó que “actualmente está muy complicado ante la consistencia del conflicto y la persistencia del régimen iraní, como del gobierno estadounidense, en cada uno de sus intereses.”
“Para Irán, el objetivo es mantener su poder y poseer sus armas nucleares y el desarrollo de las mismas. Del otro lado, EEUU que no quiere dar el brazo a torcer y obtener una victoria total”, diferenció el especialista en CyD
Un posible cambio de estrategia
“Uno de los puntos importantes que anunció Bessent es que EE.UU. está migrando a una estrategia del uso del aparato militar, al uso de sanciones financieras. Hay que ver si eso permite socavar las bases”, resaltó Bernardis.
“Ahí el que pierde poder es Hegseth, quien pensaba que EE.UU. iba a lograr una victoria rápida y quienes están tomando preponderancia es toda el ala económica y financiera del gabinete”, complementó sobre la interna de Washington.
Uno de los blancos de la disputa económica apunta más allá del propio Irán: “EE.UU. estableció sanciones financieras a cualquier país o empresa que quiera negociar cualquier materia prima o tecnología”.
Bernardis comentó que casi en simultáneo, Kirguistán recibe una reunión de los principales líderes no occidentales bajo la búsqueda de un orden multipolar, pero en oposición a EEUU y la Unión Europea, con los temas de cada guerra están sobre la mesa
El licenciado en Relaciones Internacionales enumeró a “Xi Jinping, Vladimir Putin, Narendra Modi y Erdogan, bajo la cumbre de cooperación de Shanghai, junto al presidente iraní. Todos los principales contendientes al liderazgo estadounidense.”
“Trump busca marcar posición a todos estos líderes a prácticamente dos meses de las elecciones, quien pretende mostrar ciertos avances a su electorado”, aclaró sobre este escenario.