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Estados Unidos bombardeó una isla iraní y Teherán respondió con ataques en Jordania

Washington afirmó que destruyó dos lanzadores en Larak. Irán atacó bases utilizadas por fuerzas estadounidenses y Jordania interceptó ocho misiles.

Estados Unidos afirmó que destruyó dos lanzadores iraníes ubicados en la isla de Larak. Foto: ReutersEstados Unidos afirmó que destruyó dos lanzadores iraníes ubicados en la isla de Larak. Foto: Reuters
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Estados Unidos bombardeó este domingo dos lanzadores iraníes en la isla de Larak, ubicada en el estrecho de Ormuz. Fue la primera ofensiva estadounidense conocida contra territorio de Irán desde finales de julio.

El portavoz del Comando Central estadounidense, Tim Hawkins, confirmó la operación. Washington aseguró que miembros de los Guardianes de la Revolución preparaban los equipos para lanzar cohetes cargados con minas navales.

Vessels in the Strait of Hormuz are visible near the beach of Bandar Abbas, Iran, August 26, 2026. Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS PICTURE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. ISRAEL OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN ISRAEL. NO ACCESS FOR ISRAELI MEDIA. NO USE BBC PERSIAN. NO USE VOA PERSIAN. NO USE MANOTO. NO USE IRAN INTERNATIONAL. NO USE RADIO FARDA. DIGITAL: NO USE BBC PERSIAN. NO USE VOA PERSIAN. NO USE MANOTO. NO USE IRAN INTERNATIONAL. NO USE RADIO FARDA. REFILE - QUALITY REPEAT.El estrecho de Ormuz permanece parcialmente bloqueado desde el comienzo del conflicto. Foto: Reuters

El ataque contra Larak

Los Guardianes de la Revolución reconocieron que los dos lanzadores fueron alcanzados y denunciaron muertos y heridos entre militares y civiles. Hasta el momento no difundieron un balance preciso de víctimas.

El Centcom había completado durante la semana anterior el desminado de las rutas internacionales del estrecho. Hawkins afirmó que las tropas estadounidenses permanecerán desplegadas para proteger la navegación comercial.

La ofensiva interrumpió varias semanas de menor intensidad en los ataques directos. La administración de Donald Trump había concentrado su estrategia reciente en sanciones económicas y el bloqueo de puertos iraníes.

FILE PHOTO: A vessel in the Strait of Hormuz near the beach of Bandar Abbas, Iran, June 30, 2026. Amirhosein Khorgooi/ISNA/via WANA (West Asia News Agency)via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS PICTURE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. ATTENTION EDITORS - THIS PICTURE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. ISRAEL OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN ISRAEL. NO ACCESS FOR ISRAELI MEDIA. NO USE BBC PERSIAN. NO USE VOA PERSIAN. NO USE MANOTO. NO USE IRAN INTERNATIONAL. NO USE RADIO FARDA. DIGITAL: NO USE BBC PERSIAN. NO USE VOA PERSIAN. NO USE MANOTO. NO USE IRAN INTERNATIONAL. NO USE RADIO FARDA./File PhotoIrán respondió con misiles y drones contra instalaciones militares situadas en Jordania. Foto: Reuters

La respuesta sobre Jordania

Irán respondió con misiles y drones contra las bases aéreas King Hussein y Al Azraq, instalaciones utilizadas por fuerzas estadounidenses en territorio jordano.

Los Guardianes de la Revolución afirmaron que buscaron alcanzar infraestructura técnica, áreas de mantenimiento y posiciones de aviones militares. Teherán advirtió que responderá con mayor fuerza ante nuevas operaciones.

El Ejército de Jordania informó que sus sistemas de defensa aérea interceptaron ocho misiles que ingresaron al espacio aéreo del reino durante la madrugada del lunes. No se reportaron víctimas ni daños materiales.

La importancia del estrecho de Ormuz

El paso marítimo concentraba antes del conflicto cerca de una quinta parte del transporte mundial de hidrocarburos. La circulación permanece reducida desde el comienzo de la guerra, el 28 de febrero.

Irán mantiene bloqueado el estrecho, mientras Estados Unidos aplica restricciones sobre los puertos iraníes. El intercambio de ataques volvió a elevar la tensión alrededor de una de las principales rutas energéticas internacionales.

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