Conflicto en Medio Oriente

En un inusual pronunciamiento, Netanyahu condenó la violencia de los colonos israelíes en Cisjordania

Tras una violenta incursión extremista en una aldea palestina, el primer ministro aseguró que Israel es un "Estado de derecho" y prometió llevar a los responsables ante la justicia. Creciente presión internacional sobre su gabinete.