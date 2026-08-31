El Ejército de Irán lanzó durante la madrugada de este lunes decenas de drones contra la base “Al-Manhad”, en Emiratos Árabes Unidos, según informó el régimen iraní. Teherán afirmó que en esas instalaciones había personal y helicópteros estadounidenses.
Irán atacó con drones una base estadounidense en Emiratos Árabes
La ofensiva fue presentada por Teherán como una represalia por la operación militar realizada horas antes sobre la isla de Larak, en medio de una creciente tensión en Medio Oriente.
La ofensiva fue presentada por las autoridades iraníes como una respuesta al bombardeo realizado horas antes por Estados Unidos contra la isla de Larak, ubicada en el estrecho de Ormuz.
El departamento de relaciones públicas del Ejército iraní difundió un comunicado junto con un video que mostraría el lanzamiento de los drones. En el mensaje, las autoridades señalaron que la operación se realizó “en respuesta a la reciente agresión del enemigo y en represalia por la muerte de miembros de la Guardia Revolucionaria y civiles”.
Por el momento, Irán no informó cuántas personas habrían muerto en Larak ni brindó precisiones sobre eventuales víctimas o daños provocados por la ofensiva contra la base. Tampoco se conoció una confirmación de Estados Unidos o Emiratos Árabes Unidos sobre el alcance del ataque.
EEUU confirmó la operación sobre Larak
El Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) confirmó que sus fuerzas llevaron adelante un ataque de precisión contra dos plataformas destinadas al lanzamiento de cohetes cargados con minas marinas.
De acuerdo con la versión de Washington, integrantes de la Guardia Revolucionaria iraní se preparaban para utilizar esos explosivos en el estrecho de Ormuz, una zona clave para el transporte marítimo y energético internacional.
El organismo militar estadounidense calificó la posible colocación de minas como “una amenaza inminente” y defendió la decisión de atacar las plataformas.
“En esencia, Irán generó la amenaza y el Ejército estadounidense la eliminó para proteger a los marinos civiles, el transporte marítimo comercial y el libre flujo del comercio mundial”, sostuvo CENTCOM.
La acción sobre Larak representó la primera operación militar estadounidense contra territorio iraní en aproximadamente un mes.
Ataques iraníes contra bases en Jordania
Antes del lanzamiento de drones contra la instalación ubicada en Emiratos Árabes Unidos, la Guardia Revolucionaria iraní había efectuado ataques con misiles y drones contra las bases de Al Azraq y Rey Hussein, en Jordania.
Las autoridades jordanas informaron que sus fuerzas interceptaron ocho misiles y aseguraron que la ofensiva no dejó daños ni víctimas.
El episodio se produjo en medio de una escalada de acciones militares entre Irán y Estados Unidos en la región.
Irán derribó un dron estadounidense
La Guardia Revolucionaria también afirmó que había derribado un dron estadounidense MQ-9 de largo alcance sobre el estrecho de Ormuz.
Según la versión iraní, la aeronave cayó al agua. Sin embargo, las autoridades no difundieron mayores detalles sobre el supuesto derribo y Estados Unidos no confirmó esa información.
La ofensiva contra la base “Al-Manhad” se suma así a una serie de acciones militares que profundizaron la tensión regional tras el ataque estadounidense contra objetivos ubicados en Larak.