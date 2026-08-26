Estados Unidos e Irán habrían alcanzado un entendimiento para establecer un alto el fuego, que contemplaría además la libre navegación por el estrecho de Ormuz, según informó este martes la agencia rusa RIA Novosti.
Baja el precio del petróleo tras conocerse un posible acuerdo entre Estados Unidos e Irán
La noticia sobre un eventual entendimiento diplomático generó una reacción inmediata en los mercados internacionales, mientras crecen las expectativas sobre una reducción de las tensiones.
El supuesto acuerdo todavía no fue confirmado oficialmente por los gobiernos de Washington y Teherán. De acuerdo con fuentes militares de Pakistán y de seguridad iraníes citadas por la agencia, el anuncio formal podría producirse durante los próximos días.
Un posible acuerdo
La información sobre el entendimiento comenzó a circular mientras continúan los contactos diplomáticos en busca de una salida al conflicto.
Según las fuentes mencionadas por RIA Novosti, el eventual pacto incluiría garantías para mantener abierta la navegación en el estrecho de Ormuz, una vía marítima estratégica para el comercio internacional y el transporte de hidrocarburos.
Por el momento, tanto Estados Unidos como Irán evitaron confirmar públicamente que exista un acuerdo definitivo entre ambos países.
El petróleo reaccionó ante la noticia
La posibilidad de un alto el fuego tuvo un impacto inmediato sobre los mercados internacionales.
Tras conocerse la información, los precios del petróleo registraron una caída superior a los dos dólares por barril, en medio de las expectativas sobre una eventual reducción de las tensiones en una zona clave para el suministro energético mundial.
El estrecho de Ormuz tiene especial relevancia para el mercado petrolero debido al volumen de crudo y otros productos energéticos que atraviesan esa ruta.
Qatar y Pakistán como mediadores
Las gestiones diplomáticas contarían con la participación de Qatar y Pakistán como intermediarios entre las partes.
En ese contexto, el ministro de Asuntos Exteriores de Qatar, Majed al Ansari, afirmó este martes que su país mantiene comunicaciones diarias con los distintos actores involucrados con el objetivo de retomar las negociaciones.
El funcionario no brindó detalles sobre los posibles términos de un entendimiento, aunque destacó que los esfuerzos están orientados a encontrar una salida diplomática mediante el diálogo.
Qué se espera para los próximos días
La principal incógnita pasa ahora por la posibilidad de que el supuesto acuerdo sea confirmado oficialmente.
Las fuentes citadas por RIA Novosti indicaron que el anuncio podría realizarse en los próximos días, aunque hasta el momento no existe una comunicación oficial conjunta de Washington y Teherán.
Mientras continúan las gestiones, la eventual reapertura de la navegación y una reducción de las tensiones son seguidas de cerca por los mercados internacionales, especialmente por su posible impacto sobre el precio del petróleo y el comercio marítimo.