Estados Unidos aumentó este lunes la presión económica sobre Irán con una nueva campaña de sanciones destinada a golpear las redes que permiten al país generar ingresos, mover dinero y mantener sus vínculos comerciales internacionales.
¿Qué puede pasar con el petróleo tras las nuevas sanciones de Estados Unidos a Irán y cómo impacta en la economía mundial?
Washington amplió la presión económica sobre Teherán con nuevas sanciones que alcanzan a personas, empresas y embarcaciones vinculadas con Irán. El petróleo vuelve a quedar en el centro de la escena por el riesgo de que las medidas afecten las exportaciones y el transporte energético en Medio Oriente.
La medida fue anunciada por el Departamento del Tesoro y se suma a una serie de restricciones aplicadas durante los últimos meses contra el sector petrolero, financiero y marítimo iraní.
La noticia vuelve a poner una pregunta sobre la mesa para los mercados y para la economía cotidiana: ¿qué puede pasar con el precio del petróleo si las sanciones reducen las exportaciones iraníes?
Por ahora, la reacción fue diferente a la que podría esperarse ante una escalada de tensión. El petróleo bajó este martes y el Brent, referencia internacional, llegó a ubicarse en torno a los 89 dólares por barril, mientras que el West Texas Intermediate estadounidense cayó hasta unos 82 dólares.
Los inversores interpretaron que las nuevas medidas económicas representan, al menos inicialmente, un riesgo menor para el suministro mundial que una nueva escalada militar.
Sin embargo, el escenario sigue abierto. Irán advirtió que responderá a las nuevas sanciones y cualquier cambio en la situación del transporte marítimo o en las exportaciones de crudo podría modificar rápidamente las expectativas de los mercados.
¿Qué sancionó Estados Unidos y por qué el petróleo es clave?
Las nuevas medidas fueron anunciadas por el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, y forman parte de una estrategia de máxima presión económica sobre Irán.
El Departamento del Tesoro informó que la nueva campaña apunta contra 60 personas, entidades y embarcaciones vinculadas con las actividades económicas de Irán. Las medidas buscan dificultar el acceso del país al sistema financiero internacional y reducir la capacidad de sus redes comerciales para generar y trasladar ingresos.
El petróleo ocupa un lugar central porque es una de las principales fuentes de ingresos de Irán. Washington viene aplicando sanciones contra empresas, buques y redes utilizadas para transportar y comercializar crudo iraní en terceros mercados.
En abril, por ejemplo, el Tesoro estadounidense había sancionado a más de 30 personas, entidades y embarcaciones vinculadas con la venta ilegal de petróleo iraní y con la llamada "flota fantasma", integrada por buques utilizados para transportar petróleo y derivados evitando las restricciones internacionales.
La estrategia estadounidense busca que las empresas y países que mantienen negocios con determinados actores iraníes enfrenten también riesgos de sanciones. En la práctica, esto puede complicar operaciones bancarias, seguros, transporte marítimo y comercialización de hidrocarburos.
Pero existe un límite importante: sancionar a quienes participan en la cadena comercial no significa necesariamente que todos esos barriles desaparezcan inmediatamente del mercado.
Irán lleva años desarrollando mecanismos para sortear las restricciones. Además, China continúa siendo un actor fundamental para las exportaciones iraníes y uno de los factores que Washington debe considerar al ampliar sus medidas.
Reuters informó que en esta nueva ronda Estados Unidos evitó apuntar directamente contra grandes instituciones financieras chinas, en parte para no afectar sus negociaciones con Beijing.
¿El petróleo va a subir por las sanciones?
No necesariamente, al menos en el corto plazo.
El precio del petróleo depende de la relación entre oferta y demanda. Si las sanciones consiguen sacar una cantidad importante de barriles iraníes del mercado y no existe suficiente producción alternativa para compensarlos, el precio puede subir.
Pero si Irán consigue mantener buena parte de sus exportaciones o si otros productores pueden aumentar su oferta, el impacto puede ser menor.
Por eso, el movimiento de los mercados durante las primeras horas posteriores al anuncio fue significativo. En lugar de subir, el petróleo cayó. El Brent retrocedió más de 3% hasta un mínimo de una semana, según Reuters. Los operadores consideraron que las sanciones anunciadas hasta el momento no implicaban una interrupción inmediata y significativa del suministro mundial.
También influyó otro elemento: los inversores consideran que una presión económica es menos peligrosa para el abastecimiento que un enfrentamiento militar que pueda afectar directamente instalaciones petroleras o rutas marítimas.
Esto no significa que el riesgo haya desaparecido.
El mercado energético está especialmente atento a lo que pueda ocurrir alrededor del estrecho de Ormuz, una vía estratégica para el transporte de petróleo y otros productos energéticos. La circulación por esa zona ya se encuentra fuertemente afectada y cualquier nueva interrupción podría tener consecuencias mucho mayores que una sanción económica sobre empresas determinadas.
Por eso, una de las principales variables para los próximos días será la respuesta de Irán.
Si Teherán opta por una respuesta exclusivamente diplomática o económica, el impacto sobre el petróleo podría mantenerse limitado. Si, en cambio, se producen nuevas acciones que afecten al transporte marítimo o a la infraestructura energética de la región, los mercados podrían reaccionar con mayor fuerza.
¿Cómo puede afectar el petróleo a la economía mundial?
El precio del petróleo no queda encerrado en los mercados financieros. Una modificación importante y sostenida puede trasladarse a prácticamente toda la economía.
El primer canal es el combustible. Cuando el petróleo sube, aumenta el costo de producir naftas, gasoil y otros derivados, aunque el traslado al precio final depende de cada país y de factores como impuestos, tipo de cambio, costos de refinación y regulaciones.
El segundo canal es el transporte. Camiones, barcos y aviones necesitan combustible. Si sus costos aumentan, las empresas pueden trasladar parte de ese incremento al precio de los productos y servicios.
Por eso, un shock petrolero puede terminar afectando el precio de alimentos, bienes industriales y mercaderías que recorren largas distancias antes de llegar al consumidor.
El tercer efecto aparece en la inflación.
Si el petróleo permanece durante un período prolongado en valores elevados, puede dificultar el trabajo de los bancos centrales que buscan controlar el aumento general de precios. Un encarecimiento de la energía puede generar nuevas presiones inflacionarias incluso cuando otros componentes de la economía estén mostrando señales de moderación.
El cuarto impacto puede darse sobre el crecimiento económico. Los países importadores de energía tienen que destinar más dinero a comprar petróleo en el exterior cuando los precios suben. Eso puede reducir el margen disponible para otros gastos e inversiones.
Para los países exportadores, el escenario puede ser diferente. Un petróleo más caro genera mayores ingresos por las ventas externas, aunque una desaceleración de la economía mundial también puede reducir la demanda.
¿Qué hay que mirar ahora para saber si el problema puede empeorar?
Hay varios indicadores que permitirán determinar si las sanciones terminan provocando un impacto significativo sobre el mercado petrolero.
El primero es cuánto petróleo iraní continúa llegando al mercado internacional. Si las exportaciones caen de manera importante, aumentará la presión sobre la oferta.
El segundo es el comportamiento del estrecho de Ormuz. Cualquier reducción adicional del tránsito de buques puede generar preocupación entre los operadores y elevar el precio del crudo.
El tercero es la respuesta de China, uno de los principales compradores del petróleo iraní. La capacidad de Beijing para mantener sus operaciones con Teherán será determinante para medir la eficacia de las nuevas sanciones.
El cuarto es la capacidad de otros productores para compensar una eventual pérdida de barriles iraníes.
Y el quinto es la evolución de las reservas y de la demanda mundial. Reuters señaló que la reducción de la demanda china y otros factores habían ayudado hasta ahora a contener el impacto de las tensiones sobre el petróleo, aunque las reservas globales también constituyen un elemento de preocupación.
Por el momento, los mercados no están reaccionando como si las nuevas sanciones hubieran provocado un shock inmediato de oferta. De hecho, las cotizaciones del crudo bajaron después del anuncio.
Pero el dato central es que la incertidumbre continúa. Las sanciones pueden ser ampliadas, Irán puede responder y la situación del transporte marítimo puede cambiar.
Para la economía mundial, la diferencia estará en si el conflicto queda limitado al terreno financiero y comercial o si termina afectando físicamente el flujo de petróleo. En el primer escenario, el impacto puede ser más gradual y manejable. En el segundo, una interrupción importante del suministro podría volver a generar presión sobre combustibles, inflación, transporte y crecimiento económico.
Por eso, aunque las nuevas sanciones estadounidenses contra Irán todavía no provocaron una disparada del petróleo, el mercado seguirá mirando a Medio Oriente con atención durante los próximos días.
El precio del crudo dependerá menos del anuncio de las sanciones en sí mismo que de su capacidad para reducir efectivamente las exportaciones iraníes y, sobre todo, de la respuesta que adopte Teherán.