Tensión internacional

¿Qué puede pasar con el petróleo tras las nuevas sanciones de Estados Unidos a Irán y cómo impacta en la economía mundial?

Washington amplió la presión económica sobre Teherán con nuevas sanciones que alcanzan a personas, empresas y embarcaciones vinculadas con Irán. El petróleo vuelve a quedar en el centro de la escena por el riesgo de que las medidas afecten las exportaciones y el transporte energético en Medio Oriente.