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Trump sigue reduciendo operaciones con Corea del Sur y quiere reunirse con Kim Jong-un

El presidente estadounidense busca reactivar el diálogo con el líder de Corea del Norte, mientras reduce la presencia militar en territorio surcoreano por su "excelente relación" con el mandatario supremo del país vecino.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos. REUTERS/Kylie CooperDonald Trump, presidente de Estados Unidos. REUTERS/Kylie Cooper
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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó el miércoles que espera reunirse con el líder supremo de Corea del Norte, Kim Jong Un, antes de fin de año, y reveló que ese país posee 57 armas nucleares "muy poderosas".

Trump confirma reunión con Kim Jong Un

Sus comentarios se produjeron tras un informe del Wall Street Journal que indicaba que Trump preveía organizar ese encuentro, posiblemente coincidiendo con la cumbre de la APEC en Shenzhen, China, en noviembre, reportó CBS News.

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Cuando un periodista le preguntó en la Casa Blanca si esperaba reunirse con Kim a finales de este año, el Sr. Trump respondió: "Sí, lo haré".

Ni la Casa Blanca ni Pyongyang han confirmado los planes para una reunión, agrega el informe.

Construction workers stand while U.S. President Donald Trump speaks to reporters about the helipad that is being constructed on the South Lawn, at the White House in Washington, D.C., U.S., August 19, 2026. REUTERS/Kylie CooperDonald Trump, presidente de Estados Unidos. REUTERS/Kylie Cooper

Trump planea asistir a la cumbre de la APEC y dio instrucciones a sus asesores para que se pongan en contacto con el Gobierno norcoreano, informó el Journal, añadiendo que el presidente estadounidense esperaba reanudar las conversaciones destinadas a lograr que Kim abandonara el programa de armas nucleares.

Los dos líderes se reunieron tres veces para hablar sobre la desnuclearización durante el primer mandato del Sr. Trump, pero las cumbres no dieron prácticamente resultado. Desde entonces, Corea del Norte ha ampliado su programa de armas nucleares, y los analistas creen que ahora posee decenas de ojivas nucleares. Trump dijo el miércoles que ahora tiene 57.

North Korean leader Kim Jong Un speaks during the commissioning ceremony of the new multipurpose destroyer Choe Hyon at Nampho port, North Korea, June 23, 2026, in this picture released by North Korea's official Korean Central News Agency. KCNA via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. REUTERS IS UNABLE TO INDEPENDENTLY VERIFY THIS IMAGE. NO THIRD PARTY SALES. SOUTH KOREA OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN SOUTH KOREA.Kim Jong Un, líder supremo de Corea del Norte. Crédito: KCNA

"Me llevo bien con él", dijo Trump refiriéndose a Kim. "Y saben qué, el hecho de que me lleve bien con él es algo bueno, no malo. Tiene 57 armas nucleares muy poderosas. Nunca debieron haberlo permitido. Nunca debieron haberlo permitido. Si yo fuera presidente, no lo habría permitido. Pero las tiene".

Relación personal entre Trump y Kim

En declaraciones a los periodistas, Trump dijo que conoce bien al gobernante norcoreano y que espera que las cosas con el país vayan "bien".

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Trump parece estar intentando reanudar las conversaciones directas con Kim tras su decisión de reducir el número de fuerzas estadounidenses que participan en los ejercicios militares conjuntos que mantiene en marcha con Corea del Sur.

El mandatario estadounidense afirmó que tomó la decisión de reducir su participación en el ejercicio anual Ulchi Freedom Shield debido a su "excelente relación" con Kim. Añadió que estos ejercicios militares anuales enviaban una "señal totalmente inapropiada y hostil" a Corea del Norte.

Según Trump, la falta de ayuda de Corea del Sur en la guerra contra Irán también fue un factor determinante.

Estados Unidos y Corea del Sur han sido aliados cercanos durante más de 70 años. Los ejercicios militares que comenzaron esta semana suelen durar 10 días, pero este año se han reducido a la mitad, por orden de Trump, y finalizarán el viernes.

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