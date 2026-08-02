Corea del Sur atraviesa uno de los episodios climáticos más extremos de su historia. La ciudad de Yangsan, ubicada en el sudeste del país, registró este domingo 42,5 grados Celsius, la temperatura más alta desde que comenzaron las mediciones oficiales en 1904.
Corea del Sur registró la temperatura más alta de su historia en medio de una ola de calor
El récord se registró en Yangsan, en el sudeste del país, tras varios días consecutivos con temperaturas superiores a los 40 grados. Las autoridades activaron el sistema nacional de respuesta ante desastres y recomendaron suspender las actividades al aire libre.
El récord se produjo en el marco de una intensa ola de calor que afecta desde hace varios días a gran parte del territorio y que llevó al Gobierno a declarar la alerta por desastres debido a las altas temperaturas y al riesgo de sequía.
Cinco días consecutivos por encima de los 40 grados
El nuevo máximo histórico llegó después de cinco jornadas consecutivas con registros superiores a los 40 grados en distintas regiones del país.
La ola de calor afecta a los más de 51 millones de habitantes de Corea del Sur, donde numerosas ciudades mantienen temperaturas superiores a los 30 grados incluso durante la noche.
Frente a este escenario, el Servicio Meteorológico surcoreano pidió a la población suspender toda actividad al aire libre por el riesgo que representa la exposición prolongada al calor extremo.
El Gobierno activó el sistema nacional de emergencias
Ante el agravamiento de la situación, el Gobierno elevó el nivel de respuesta del centro nacional de gestión de desastres.
La decisión fue confirmada por la oficina de la primera ministra, Han Seong-sook, que atribuyó la medida a la intensificación de la ola de calor y a la creciente preocupación por la sequía que afecta a distintas regiones del país.
Las autoridades recomendaron evitar actividades durante las horas de mayor radiación solar y extremar los cuidados para prevenir golpes de calor y otros problemas de salud.
El cambio climático y El Niño, entre las causas
Según datos del Servicio Meteorológico de Corea del Sur, el promedio anual de días con olas de calor se duplicó en las últimas décadas.
Mientras en la década de 1970 se registraban alrededor de ocho jornadas de calor extremo por año, actualmente esa cifra asciende a 19.
Los especialistas atribuyen este incremento al impacto del cambio climático y al regreso del fenómeno climático de El Niño, que este año intensificó las temperaturas en buena parte de Asia.
Los pronósticos oficiales indican que las condiciones extremas continuarán durante los próximos días, por lo que las autoridades mantendrán el operativo de emergencia y las recomendaciones para reducir los riesgos sobre la población.