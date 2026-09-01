La Actividad Económica de la provincia de Santa Fe mostró un balance levemente negativo en el primer semestre del 2026.
La economía santafesina sufrió una leve baja en el primer trimestre del año
La incipiente recuperación registrada en los primeros meses del año perdió fuerza y a junio de 2026 la actividad económica vuelve a mostrar una silueta descendente.
La cifras de junio dejaron una variación mensual de -0,5%, una variación interanual de -0,03% y una acumulada entre enero y junio de -0,7%.
Los indicadores del ciclo económico santafesino
Los indicadores industriales mostraron un desempeño heterogéneo, aunque con predominio de señales de estabilidad y recuperación parcial. La producción industrial en su conjunto marcó un incremento mensual del 0,1%, e interanual del 2,6%. En el próximo apartado se detalla información relativa a indicadores complementarios por sector.
Por el contrario, la actividad de la construcción, medida a partir del consumo de cemento volvió a ubicarse en terreno negativo, con una tasa del -3,7% mensual. Sin embargo, la variación con respecto a junio de 2025 implica un alza residual del 14,9% (dato corregido a partir de la actualización de información primaria).
El indicador de consumo masivo, ventas en supermercados, disminuyó 0,1% respecto de mayo y 1,9% en la comparación interanual. De este modo, la serie acumuló su tercer retroceso mensual consecutivo y completó un año de variaciones interanuales negativas. Si bien las caídas observadas durante los últimos meses resultaron acotadas, la evolución del indicador continúa reflejando un escenario de debilidad para el consumo de los hogares.
El patentamiento de automotores registró una disminución mensual de 2,4% y una caída interanual de 12,8%. Luego del fuerte dinamismo observado durante buena parte de 2024 y comienzos de 2025, la actividad continúa atravesando una fase de retracción, ubicándose por debajo de los máximos alcanzados el año pasado. No obstante, los niveles actuales permanecen significativamente por encima de los registros mínimos de la serie.
Los recursos tributarios disminuyeron 0,8% respecto del mes anterior y 0,6% en la comparación interanual. Luego de dos meses de variaciones positivas, la serie volvió a mostrar un desempeño desfavorable, manteniéndose por debajo de los niveles habituales del período reciente. La trayectoria observada responde principalmente al debilitamiento de los recursos de origen provincial, mientras que los ingresos vinculados a la coparticipación federal exhiben una recuperación gradual.
Indicadores complementarios del sector industrial
El consumo de gas industrial registró en junio una caída mensual de 1,9%, acumulando un retroceso de 5,8% durante los últimos tres meses. No obstante, la comparación interanual continuó siendo positiva (5,4%), impulsada por la baja base de comparación registrada a mediados de 2025. Pese a la reciente desaceleración, el nivel actual permanece por encima de los mínimos observados en los últimos años.
El consumo de hidrocarburos líquidos mostró en julio una leve mejora mensual de 0,3%, ubicándose prácticamente en el mismo nivel que un año atrás (-0,1%). La serie continúa operando en valores elevados en términos históricos, cercanos a los máximos registrados durante 2023.
La actividad frigorífica provincial exhibió en junio una variación mensual positiva de 0,6% en el agregado de bovinos, porcinos y aves, mientras que la comparación interanual se mantuvo prácticamente sin cambios. En conjunto, los registros sugieren estabilidad en los niveles de procesamiento, aunque con dinámicas diferenciadas entre las distintas producciones.
La industria aceitera continuó mostrando señales favorables. En julio registró una suba mensual de 0,5%, acumulando tres incrementos consecutivos, mientras que la comparación interanual arrojó un crecimiento de 4,5%. Si bien la actividad permanece por debajo del máximo alcanzado en septiembre de 2025, los resultados más recientes sugieren una moderación de la fase contractiva observada durante los meses anteriores.
La producción láctea santafesina también mostró una evolución positiva, con un crecimiento de 0,5% mensual en junio de 2026, y 3,8% interanual.
Finalmente, la producción de maquinaria agrícola registró en julio una mejora de 1,3% respecto del mes anterior y de 9,5% en términos interanuales. Aunque la serie continúa reflejando cierta corrección luego de los máximos alcanzados previamente, los últimos registros indican una moderación de la contracción.
Qué es el Índice Compuesto Coincidente de Actividad Económica
Es un indicador mensual que mide la evolución del nivel de actividad, cuyo objetivo es determinar el movimiento cíclico y las sucesivas fases de la provincia de Santa Fe, Argentina. Fue desarrollado en el marco de un convenio con la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) en el año 2007. En https://www.bcsf.com.ar/ces/icasfe.php se exponen su metodología de cálculo y publicaciones académicas al respecto.
Las series son filtradas por estacionalidad y valores extremos, utilizando el programa X-13ARIMA-SEATS del United States Census Bureau.
La información se presenta libre de efectos inflacionarios. Las mediciones atribuibles a los resultados de los últimos 12 meses de este informe presentan un carácter preliminar y están sujetos a futuras revisiones.
A partir de junio de 2026 se aplicó un cambio de base al ICA-SFE a 2004=100 y, además, se efectuó la actualización anual correspondiente al ajuste por tendencia que se realiza todos los años. Más detalles pueden consultarse en la sección metodológica del indicador en el sitio web de CES-BCSF.