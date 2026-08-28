Conversaciones con Walter Eggo

Acerca de la reforma orgánica del Banco Central propuesta por el gobierno libertario

El gobierno de Javier Milei busca modificar la Carta Orgánica del Banco Central, proponiendo cambios que podrían implicar una mayor independencia de sus autoridades y un enfoque distinto en la política monetaria del país. ¿Qué significa esto para la economía argentina? Analizamos los detalles y las posibles consecuencias de esta reforma controversial, que ya genera debate en el ámbito político y económico nacional.