Senado de la Nación

Pymes biodiésel de Santa Fe pujan por tener condiciones reales para poder competir

En el Senado de la Nación sigue en discusión un proyecto de ley que firma Patricia Bullrich. El sector de pequeñas y medianas empresas espera que se produzcan cambios en la redacción final. Pero no hubo acuerdo, ni sesión.