Se encuentra en la Cámara de Diputados de Santa Fe un proyecto de ley que amplia al uso ferroviario, naval y aeronáutico a los biocombustibles, una producción en la que la Provincia de Santa Fe es líder a nivel nacional.
Buscan habilitar otros usos para los biocombustibles en la provincia de Santa Fe
Mientras en el Congreso de la Nación el oficialismo busca sancionar una nueva ley de biocombustibles que rechazan pequeños y medianos productores santafesinos, una oportuna iniciativa en el Senado amplia su uso para el transporte naval, aéreo y ferroviario.
Se trata de un proyecto de ley con media sanción del Senado que se aprobó por unanimidad en la la sesión del 30 de agosto, cuyo autor es el representante por Castellanos, Alcides Calvo. El expediente modifica el artículo 1ro de la la Ley 14.010 con que se creó, en noviembre de 2020, el "Programa Provincial de Uso Sustentable de Biocombustibles".
La norma que ahora está en discusión viene proponer cambios a nivel provincial sobre un programa de desarrollo que también nació en la Legislatura. Seis años atrás, la Legislatura aprobó esa norma impulsada por el senador Armando Traferri, que recibió aportes de la Cámara de Diputados de otro expediente, durante el gobierno de Omar Perotti.
Ahora, en medio de una discusión de fondo para el sector en el Congreso de la Nación, el tema vuelve oportunamente a la agenda provincial, al advertir que además del corte obligatorio en el diésel, existen otros posibles usos para el transporte por aire, agua o vías férreas.
Sobre el proyecto de ley que el oficialismo pretende aprobar a nivel nacional, los productores medianos y pequeños de la Provincia de Santa Fe tienen objeciones que ya ha sido expuestas por este diario.
Transición energética
Calvo subraya que en el mundo los biocombustibles tienen un papel cada vez más relevante en la transición hacia un modelo energético de menores emisiones de carbono y por eso plantea la habilitación de más usos en la Provincia de Santa Fe, en el marco del programa santafesino que surgió en 2020.
La iniciativa actual tiene como objetivo "avanzar hacia una utilización cada vez más extendida de biodiésel, bioetanol y otros combustibles renovables, en estado puro o con el mayor nivel posible de mezcla con combustibles fósiles, incorporando nuevos sectores y actividades dentro de la política provincial, en este caso trata de ampliar el uso a sectores como el aéreo, fluvial y ferroviario, sumados a la actividad agrícola y ganadera, el transporte de cargas y pasajeros, las flotas de transporte al gobierno provincial y municipal, empresas de logística, obras y servicios públicos, la posibilidad de generación eléctrica".
La propuesta "también pone en valor el rol estratégico que tiene Santa Fe en la producción de biocombustibles, una actividad que generó importantes inversiones, crecimiento regional, agregado de valor, exportaciones y miles de puestos de trabajo".
Se espera profundizar el desarrollo de "una industria vinculada directamente con la producción agroindustrial santafesina, promoviendo nuevas oportunidades para la generación de empleo y el desarrollo tecnológico", subrayó el autor del proyecto.
Aumentar los cortes
Calvo agregó que "con esta modificación estamos ampliando las posibilidades de un sector en crecimiento, sabemos que el Gobierno provincial está trabajando intensamente en el incremento de los cortes de biocombustibles porque, como muchas veces decimos, mientras que en el sur del país la riqueza se encuentra en la extracción, aquí nosotros la tenemos en la generación y la producción".
Santa Fe "tiene un rol central en la producción de biocombustibles junto al sector privado en el polo industrial del Gran Rosario, por ello el Estado debe acompañar las encuentros y generar valor agregado a la producción primaria y debemos aprovechar esa fortaleza para avanzar hacia una transición energética que también genere producción y trabajo".