Media sanción

Buscan habilitar otros usos para los biocombustibles en la provincia de Santa Fe

Mientras en el Congreso de la Nación el oficialismo busca sancionar una nueva ley de biocombustibles que rechazan pequeños y medianos productores santafesinos, una oportuna iniciativa en el Senado amplia su uso para el transporte naval, aéreo y ferroviario.