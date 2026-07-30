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Prorrogan plan de facilidades de pago de impuestos provinciales

Deudas de Impuesto Inmobiliario, Sellos y PatenteCréditos: Flavio RainaDeudas de Impuesto Inmobiliario, Sellos y PatenteCréditos: Flavio Raina
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El Ministerio de Economía de Santa Fe decidió prorrogar hasta el próximo 30 de septiembre la vigencia del Plan de Facilidades de Pago de tributos de emisión provincial.

La API lo extiende por dos meses más. Créditos: Flavio RainaLa API lo extiende por dos meses más. Créditos: Flavio Raina

El plazo original vencía es viernes, 31 de julio. Según se fundamentó, la buena receptividad que logró la medida, llevó a las autoridades de la cartera mencionada y de la API a extenderlo por dos meses más.

La adhesión será tanto para deudas de Impuesto Inmobiliario, Sellos y Patente. Este último tributo había sido el que, en los datos preliminares, había generado la mayor adhesión de parte de los contribuyentes

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