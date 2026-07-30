El Ministerio de Economía de Santa Fe decidió prorrogar hasta el próximo 30 de septiembre la vigencia del Plan de Facilidades de Pago de tributos de emisión provincial.
Resolución
Prorrogan plan de facilidades de pago de impuestos provinciales
Deudas de Impuesto Inmobiliario, Sellos y PatenteCréditos: Flavio Raina
La API lo extiende por dos meses más. Créditos: Flavio Raina
El plazo original vencía es viernes, 31 de julio. Según se fundamentó, la buena receptividad que logró la medida, llevó a las autoridades de la cartera mencionada y de la API a extenderlo por dos meses más.
La adhesión será tanto para deudas de Impuesto Inmobiliario, Sellos y Patente. Este último tributo había sido el que, en los datos preliminares, había generado la mayor adhesión de parte de los contribuyentes
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