Tras la cumbre en San Francisco

Región Centro: con quejas a Nación, gobernadores se abroquelan contra el crimen organizado

Compartirán información para facilitar la persecución criminal y estudiarán reformas legislativas comunes. Martín Llaryora habló de un "cambio de paradigma". "Si no nos ponemos nosotros en ese combate, ésta es casi una tierra fértil para el narcotráfico", advirtió.