Córdoba

Clara García: “La Región Centro es el ejemplo de desarrollo federal”

La presidenta de la Cámara de Diputadas y Diputados, Clara García, estuvo en San Francisco, donde el gobernador Frigerio asumió la presidencia pro témpore del bloque regional, acompañado de sus pares de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, y de Córdoba, Martín Llaryora.