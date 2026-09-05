Un acuerdo político y sectorial, en las comisiones del Senado de la Nación, permite suponer que tiene condiciones para avanzar un proyecto de reforma a la Ley de Biocombustibles.
Para las Pymes del biodiésel "hay avances" en el proyecto de ley del gobierno nacional
Para pequeños y medianos productores se ha logrado pasar de una cerrada "intransigencia" a algunas mejoras en el texto que discuten las comisiones del Senado de la Nación. Hay más aspectos "a corregir" en el tratamiento.
Entre otros tópicos, se fijan cuotas más altas para sumar mejoras ambientales a las naftas y el diésel, que den mercado a la producción nacional. El corte del bioetanol tendrá un mínimo del 15% en naftas y el biodiésel un 10% en el diésel.
Pero lo que más ha inquietado al sector Pyme santafesino es que haya una cuota asegurada para esos productores y no una competencia desigual con las grandes aceiteras. En la Provincia de Santa Fe existe un fuerte desarrollo de pequeñas y medianas empresas, y de los mayores productores que además son exportadores de aceites y combustibles verdes.
La nueva versión del texto que discute el oficialismo y la oposición reforma la Ley N° 27640 de biocombustibles que bajó a pedido del sector petrolero las cuotas de los cortes, durante el gobierno nacional anterior.
La iniciativa responde a un reclamo de cámaras azucareras y aceiteras y le permitirá avanzar al oficialismo con un proyecto que lleva su firma, luego del sorpresivo freno que recibió la aprobación del Súper RIGI.
En los cambios acordados esta semana, la discusión más compleja es la que importa a Santa Fe, sobre cómo dividir entre chicos, medianos y grandes la cuota del biodiésel del 10% en todos los surtidores (que aumentaría en general cinco puntos).
La pulseada sectorial se lauda con dos segmentos: una de compañías integradas (grandes), que pueden gestionar toda la cadena productiva, y otra de las no integradas. Habrá para estas últimas un cupo del 5% de la totalidad del mercado.
La llamada "regla de oro" del biodiesel es que ninguna empresa podrá tener más del 10% del mercado y se establecerá hasta el 2036 un cupo del 3% de las no integradas.
La reforma busca, además, en la suba del bioetanol del 12% al 15%, reservar un 6% para el bioetanol de caña, un 6% al bioetanol de maíz y el restante 3% como producto de la competencia. Ninguna empresa podrá tener más del 20% del mercado, para garantizar condiciones de participación.
Por otro lado, para ambos sectores se eliminó el precio máximo para adoptar como referencia el valor exportable; se delimitaron los motivos para ampliar porcentajes de cortes; y se habilitó a las provincias de poder ampliar los cortes.
Posición
"Desde CASFER, la Cámara Santafesina de Energías Renovables, entendemos que es un avance ante la intransigencia demostrada en contra del sector del Biodiesel al inicio del tratamiento en comisión que definía un proyecto con ganadores y perdedores, toda política pública debe definir escenarios lo que no puede ser es discriminatoria", expresó su representante Marcelo Kusznierz.
"Hoy podemos decir -siguió- que hay un dictamen mejorado del proyecto original de Bullrich o de Daniel González, es una buena base para ajustar detalles en el recinto", en los siguientes aspectos.
"1) Considerar ya que la segmentación de integradas y no integradas es solo hasta 2036 que el % no integrado sea el 6% y no el 3%", por una parte.
Y "2) Incluir en el proyecto claramente al biodiesel de segunda generación y su doble conteo, la tecnología para producir esta en el país y si no se incluye esta ley 'nueva' nacerá vieja y desactualizada, habilitar estos desarrollos sí permitiría a la industria 'reconvertirse' como pide Bullrich", agregó.