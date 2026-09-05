Tras duras críticas y negociaciones

Para las Pymes del biodiésel "hay avances" en el proyecto de ley del gobierno nacional

Para pequeños y medianos productores se ha logrado pasar de una cerrada "intransigencia" a algunas mejoras en el texto que discuten las comisiones del Senado de la Nación. Hay más aspectos "a corregir" en el tratamiento.