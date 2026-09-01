Cámara de Senadores

Borla pregunta por los cinco peajes de la Ruta 11 en Santa Fe y ninguno en Chaco

El senador formuló duras críticas a la instalación de una cabina en Gobernador Crespo, presentó un pedido de informes a modo de proclama contra los efectos económicos de esa barrera y desde su banca señaló lo evidente: habrá cinco barreras aquí y allá nada.