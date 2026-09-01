No es la primera vez que el senador por San Justo, Rodrigo Borla, lamenta la decisión del gobierno nacional de otorgarle a la empresa que explotará la concesión de la Ruta Nacional 11 cinco cabinas de peaje en el territorio santafesino, ya que cuando se hizo ese anuncio -en 2025- también el presidente del interbloque de Unidos para Cambiar Santa Fe manifestó su preocupación.
Borla pregunta por los cinco peajes de la Ruta 11 en Santa Fe y ninguno en Chaco
El senador formuló duras críticas a la instalación de una cabina en Gobernador Crespo, presentó un pedido de informes a modo de proclama contra los efectos económicos de esa barrera y desde su banca señaló lo evidente: habrá cinco barreras aquí y allá nada.
Además, también con igual preocupación otro senador radical, Orfilio Marcón de General Obligado, señaló que habrá dos cabinas en ese departamento, con un costo que tendrá un impacto a tener presente aunque -subrayó- que nada es más caro que el pésimo estado actual del camino.
De las rutas nacionales y sus dramáticos problemas se habla en el Senado desde hace décadas, pero "con la promesa cumplida de la obra pública 0", como se dijo en la sesión del jueves 27, el tema de los baches, los cráteres, las deformaciones del asfalto y los tramos que ponen en peligro la vida de los usuarios pasó a ocupar casi una sección fija de los debates entre los 19 representantes.
Ahora por fin el gobierno nacional se decide a hacer algo: que las empresas privadas se encarguen, pero a primera vista está claro que a Santa Fe le tocará asumir una multiplicación por cinco de los costos de transitar de norte a sur el mapa de la bota por su franja del oeste, desde la capital provincial hasta el límite con el Chaco, que curiosamente no ha sido afectado por ningún nuevo cobro.
Borla se ocupó de señalar que en un tramo de 405 kilómetros habrá 5 puestos de recaudación en Llambi Campbell (La Capital), Vera (Vera), Guadalupe Norte (General Obligado) y Florencia (Idem). En promedio, es un canon obligatorio para el tránsito en la provincia cada 80 km y esa es exactamente la extensión de la 11 en Chaco hasta la capital Resistencia, que ha quedado sin nuevos tributos.
En San Justo
El pedido de informes de Borla, aprobado sobre tablas, se dirige al Poder Ejecutivo Provincial para que se requiera "a la Dirección Nacional de Vialidad, a la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía y/o al organismo nacional que resulte competente", que informe sobre aspectos de la estación de peaje prevista en la ruta N° 11 a la altura de la localidad de Gobernador Crespo.
La barrera a instalar es parte del pliego de la "Licitación Pública Nacional e Internacional de etapa múltiple N° 504-0001-LPU26, Red Federal de Concesiones - Etapa III, Resolución 174/2026, y de su posterior adjudicación", y antes había sido señalada por los senadores como una fuente de futuros disgustos.
Entre otros tópicos se requieren precisiones sobre el estado actual del procedimiento de adjudicación del Tramo Chaco-Santa Fe; el cronograma previsto para la ejecución de las Obras Iniciales de Puesta en Valor su fecha estimada de inicio, finalización y habilitación del peaje; las condiciones técnicas y operativas previas al cobro en Gobernador Crespo.
Pregunta qué organismo tendrá a su cargo la verificación y certificación del cumplimiento de las obligaciones del concesionario; y si se contempla "algún régimen" de exención para los vecinos.
Si habrá una "bonificación, tarifa diferencial, abono o beneficio para usuarios frecuentes, tránsito habitual y estrictamente local, vecinos de localidades próximas, productores agropecuarios, trabajadores, transporte escolar, servicios y otros de San Justo".
Cuestiona si "se ha realizado una evaluación específica del impacto económico y social que tendrá la instalación del peaje de Gobernador Crespo sobre los usuarios que utilizan habitualmente la Ruta Nacional No 11 para desplazamientos laborales, productivos, comerciales, educativos, sanitarios y de servicios dentro del departamento San Justo. De existir informes al respecto los reclama.
Busca información sobre "mecanismos de articulación y coordinación institucional" para que la población local pueda plantear sus problemas al concesionario y al regulador sobre "seguridad vial, circulación, accesibilidad, emergencias y ejecución de obras durante el período de concesión".
Un párrafo se refiere a si se han previsto, además de las obras iniciales de la licitación, otras necesarias sobre seguridad vial, mejoras de accesos, señalización, iluminación, hidráulicas y de ordenamiento de la circulación en el departamento.
"¿Cuál será el procedimiento previsto para la recepción, registro, seguimiento y resolución de reclamos formulados por los usuarios de la Ruta Nacional N° 11?, pregunta el senador. Y exige que haya canales habilitados para su presentación y un organismo encargado de supervisar su atención.
"¿Qué mecanismo se utilizará para determinar y documentar el estado de conservación y transitabilidad de la Ruta Nacional No 11 en el departamento San Justo al momento de la toma de posesión por parte de la concesionaria, y si se elaborará un relevamiento o acta de estado inicial del corredor", insiste.