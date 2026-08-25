La nueva concesión de rutas nacionales modificará el mapa de peajes en Santa Fe. A partir de la adjudicación de los corredores Centro, Centro-Norte y Chaco-Santa Fe, la provincia tendrá al menos doce estaciones de peaje, distribuidas en las rutas nacionales 9, 11, 19 y 34.
Nuevos peajes en Santa Fe: ¿dónde estarán las cabinas y cuándo comenzarán a cobrar?
La Nación adjudicó por 20 años tres corredores que atraviesan la provincia. Habrá nueve nuevas estaciones de peaje, tres puestos que continuarán funcionando y uno que dejará de operar. Sin embargo, los nuevos cobros no comenzarán de inmediato.
Pero hay una aclaración fundamental para quienes utilizan estas rutas: la adjudicación no significa que desde ahora comiencen a cobrarse las nuevas tarifas.
El proceso tendrá distintas etapas y, en el caso de las estaciones que todavía no existen, primero deberán construirse las instalaciones, completarse las obras iniciales de puesta en valor y obtenerse la habilitación de Vialidad Nacional.
El nuevo esquema fue formalizado por el Ministerio de Economía mediante la Resolución 1379/2026 y contempla concesiones por 20 años dentro de la Red Federal de Concesiones.
¿Dónde estarán los nuevos peajes en Santa Fe?
El mapa provincial quedará dividido entre tres corredores.
En el Tramo Centro, que conecta Santa Fe con Córdoba y comprende las rutas nacionales 9, 19 y 34, continuarán funcionando dos estaciones que ya existen: Carcarañá, sobre la RN 9, y Franck, sobre la RN 19.
En cambio, el actual peaje de San Vicente, ubicado sobre la RN 34, dejará de operar cuando el nuevo concesionario tome posesión.
A estas estaciones se sumarán dos nuevas dentro del territorio santafesino:
Totoras, sobre la RN 34, a la altura del kilómetro 60.
San Francisco, sobre la RN 19, a la altura del kilómetro 120.
Esta última estación estará todavía dentro de Santa Fe, ya que el límite provincial con Córdoba se encuentra en el kilómetro 130,08.
En el Tramo Centro-Norte, correspondiente a la RN 34, continuará la estación de Ceres. Además, deberán construirse dos nuevos puestos dentro de Santa Fe:
-Angélica
-Palacios
El corredor continúa luego hacia Santiago del Estero, donde están previstas otras estaciones en Pinto, Herrera y Fernández.
Pero el cambio más importante para la provincia se producirá sobre la Ruta Nacional 11.
Cinco nuevos peajes sobre la Ruta 11
El corredor Chaco-Santa Fe, que comprende la RN 11 desde Nelson hasta Resistencia, tendrá cinco nuevas estaciones de peaje y todas estarán ubicadas dentro del territorio santafesino.
Los puntos previstos son:
Llambi Campbell
Gobernador Crespo
Vera
Guadalupe
Florencia
El corredor tiene una extensión de 497,18 kilómetros y los cinco puestos dividirán la ruta en diferentes secciones.
La estación de Llambi Campbell abarcará el tramo comprendido entre Nelson y Marcelino Escalada.
La de Gobernador Crespo cubrirá el sector siguiente, hasta Margarita.
Luego estará el puesto de Vera, asociado al tramo que llega hasta el empalme con la RP 31.
Más hacia el norte se ubicará la estación de Guadalupe, que cubrirá el sector hasta el acceso hacia Villa Guillermina.
Finalmente, el peaje de Florencia comprenderá el último tramo santafesino antes de continuar hacia Resistencia.
De esta manera, la RN 11 será la ruta que incorporará la mayor cantidad de nuevas estaciones dentro de Santa Fe.
¿Cuándo comenzarán a cobrar los nuevos peajes?
Este es uno de los puntos que más puede generar confusión entre los conductores.
Las nuevas estaciones no comenzarán a cobrar inmediatamente.
Los pliegos establecen una serie de condiciones que deberán cumplirse antes de que el usuario tenga que pagar en una estación nueva.
En primer lugar, deberán realizarse las obras iniciales de puesta en valor de la sección de ruta vinculada con cada estación.
Después deberá construirse e instalarse la infraestructura necesaria para el peaje.
Finalmente, la estación deberá recibir la habilitación de Vialidad Nacional.
Recién cuando esas condiciones estén cumplidas podrá comenzar el cobro.
Por eso, para una persona que tenga previsto viajar por la RN 11, la RN 34 o alguno de los otros corredores incluidos en la concesión, la adjudicación anunciada ahora no significa que desde mañana tendrá que pagar un nuevo peaje.
El cronograma dependerá del avance de las obras y de la habilitación de cada estación.
¿Cuánto costarán los peajes?
Otro dato que necesita una aclaración es el valor de las tarifas.
Los montos de $1.399 para el Tramo Centro, $2.175 para el Centro-Norte y $3.520 para el corredor Chaco-Santa Fe corresponden a las tarifas ofertadas por los concesionarios y están expresadas sin IVA.
Por lo tanto, no deben interpretarse automáticamente como el precio final que pagará un automovilista cuando las nuevas estaciones comiencen a funcionar.
En los corredores que ya tienen estaciones, al momento de la toma de posesión continuarán inicialmente los cuadros tarifarios vigentes.
Una vez que se completen las obras iniciales de puesta en valor, los concesionarios podrán aplicar las tarifas correspondientes de acuerdo con las reglas establecidas en los contratos.
Para las nuevas estaciones se prevén referencias tarifarias vinculadas a los peajes existentes. En el Tramo Centro, por ejemplo, los nuevos puestos tomarán como referencia el cuadro de Carcarañá, mientras que en el Centro-Norte se utilizará como referencia el de Ceres.
También se mantienen, de acuerdo con los pliegos, las tarifas diferenciales para usuarios frecuentes y de corta distancia, aunque estas condiciones podrán revisarse durante el período de concesión.
¿Qué cambia para quienes viajan por las rutas?
El nuevo esquema busca que los recursos obtenidos mediante el cobro del peaje estén vinculados al mantenimiento de los corredores concesionados.
Entre las obligaciones previstas aparecen tareas como bacheo, repavimentación, mantenimiento de banquinas, señalización y conservación de la infraestructura vial, además de obras específicas de ampliación previstas en los contratos.
Otra característica importante es que las nuevas estaciones deberán utilizar sistemas de cobro automáticos y/o modalidad Free Flow, es decir, sin las tradicionales barreras físicas.
Esto implica que los conductores deberán prestar atención a las condiciones que se establezcan para identificar el vehículo y efectuar el pago correspondiente.
Las nuevas cabinas estarán ubicadas en Totoras, San Francisco, Angélica, Palacios, Llambi Campbell, Gobernador Crespo, Vera, Guadalupe y Florencia.
Pero el dato más importante es otro: la adjudicación no significa que los nuevos peajes comiencen a cobrarse inmediatamente. Antes deberán hacerse las obras iniciales, construirse las estaciones y obtenerse la habilitación de Vialidad Nacional.
Ese será el momento que marcará el verdadero inicio del nuevo sistema para los conductores.