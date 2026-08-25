Nueva concesión

Nuevos peajes en Santa Fe: ¿dónde estarán las cabinas y cuándo comenzarán a cobrar?

La Nación adjudicó por 20 años tres corredores que atraviesan la provincia. Habrá nueve nuevas estaciones de peaje, tres puestos que continuarán funcionando y uno que dejará de operar. Sin embargo, los nuevos cobros no comenzarán de inmediato.