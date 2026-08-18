El reclamo por el mal estado de las rutas nacionales y la falta de mantenimiento lleva mucho tiempo vigente y nunca perdió su razón de ser (los pozos ya son cráteres advirtió el santafesino Maximiliano Pullaro en más de una ocasión), pero recrudeció en los últimos días a partir de una investigación periodística.
A un año del reclamo de todos los gobernadores, el fondo para seguridad vial vuelve a Diputados
Este martes, desde las 15, legisladores escucharán a funcionarios, intendentes y representantes de la organización civil.
La Nación reveló una semana atrás que, entre 2024 y mayo de 2026, el fondo fiduciario denominado Sistema Vial Integrado (SisVial) recaudó $1,5 billones, pero sólo $394.406 millones fueron ejecutados en infraestructura vial; es decir, el 26,2% de los recursos. El resto fue derivado a inversiones financieras para sostener el equilibrio fiscal.
Esto fue confirmado por el propio vocero presidencial, Adrián Ravier, quien al ser consultado por un medio de su provincia (La Pampa), respondió: "Lo que no te puedo decir ahora es cuánto de lo que se recauda está yendo al mantenimiento de rutas, pero sin duda una parte de esos impuestos va a Vialidad y la otra parte la dispone el Ministerio de Economía como parte de lograr el equilibrio fiscal de una situación muy compleja que heredamos".
En ese marco y tras las repercusiones fuera y dentro del Congreso, que incluyen una citación al Ministro de Economía Luis Caputo y al Jefe de Gabinete Diego Santilli, para que den explicaciones en el Congreso, y una denuncia penal de Victoria Tolosa Paz (UxP) contra el primero, fue convocada la Comisión de Obras Públicas para este martes a las 15.
El grupo de trabajo está bajo la presidencia de Martín Aveiro (UxP) y contará con una extensa lista de invitados.
Precisamente, allí se anunciarán los proyectos presentados con motivo “de las recientes publicaciones e investigaciones periodísticas sobre el fondo fiduciario SisVial”.
Cinco integrantes de la comisión representan a Santa Fe: Florencia Carignano (UxP); Pablo Farías y José Núñez (Provincias Unidas), y Valentina Ravera y Verónica Razzini (La Libertad Avanza).
Reclamo federal, respuesta parcial
Como en otros grupos de trabajo, hay referentes de varias provincias. Hace un año todas pidieron, a través de sus gobernadores (en el caso de CABA, de su Jefe de Gobierno) que se les girara el porcentaje del impuesto a los combustibles que debe destinarse al mantenimiento de las rutas y una nueva distribución los Aportes del Tesoro Nacional (ATN). Ninguno de los dos pedidos tuvo respuesta positiva.
Mientras tanto, este martes en la reunión de comisión estarán presentes Gabriel Katopodis, ministro de Obras Públicas de la provincia de Buenos Aires; Patricia Mazitelli y Fabián Catanzaro, de la Federación de Personal de Vialidad Nacional y Emiliana McNamara, del Sindicato de Empleados de Vialidad Nacional. Junto a ellos, se sentarán Silvia González, de Estrellas Amarillas, y Viviana Romero Cardozo, del Consejo de Víctimas de la Provincia de Buenos Aires.
De manera presencial y virtual habrá autoridades municipales. De nuestra provincia se espera a Lucas Fanelli, de Chabás, junto a gobernantes y legisladores de Catriel (Río Negro); Puelén (La Pampa); Carlos Casares, Colón y Tres Arroyos (Buenos Aires), General Ocampo (La Rioja); Gualjaina, Trevelin y Villa La Angostura (Neuquén), Jujuy y Formosa, entre otros.
Regional y provincial
El reclamo por el estado de las rutas nacionales no tiene otras fronteras más que los límites de todo el país. Por eso se hizo sentir recientemente en un encuentro de la Región Centro, que integran Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos, pero también en el Norte Grande que el miércoles reunió a casi una decena de mandatarios junto al Jefe de Gabinete Diego Santilli, y en la Patagonia donde Alberto Weretilneck (Río Negro) vienen pidiendo el traspaso de las rutas 22 y 151.
Volviendo a Santa Fe, la ex vicegobernadora y actual diputada nacional (Provincias Unidas) Gisela Scaglia advirtió días atrás que “las rutas nacionales necesitan respuestas urgentes”. En esa línea presentó un pedido de informes para que el Gobierno nacional explique cómo se administraron los recursos del Sistema Vial Integrado (SISVIAL) desde enero de 2024.
Scaglia reclamó transparencia sobre el destino de los fondos y advirtió por el estado de las rutas nacionales, especialmente las 33 y 34, claves para la producción santafesina. En una publicación en redes valoró el reciente traspaso de la Ruta Nacional A012 a la provincia de Santa Fe, aunque remarcó que la medida no resuelve el deterioro del resto de la red vial nacional.
“No podemos seguir naturalizando rutas destruidas mientras miles de familias y trabajadores las transitan todos los días”, sostuvo.
Qué es
El SisVial fue creado por el decreto 976/01 que capta una porción del impuesto a los combustibles líquidos con un objetivo legal específico: financiar la construcción, el mantenimiento y la rehabilitación de la red vial.
Durante dos años y medio, el gobierno de Javier Milei recaudó más de un billón y medio de pesos en el fideicomiso creado para financiar obras viales, pero sólo aplicó la cuarta parte a ese fin. A fines de mayo pasado mantenía más de $ 1 billón en inversiones financieras como plazos fijos y títulos públicos, según reconstruyó La Nación a partir de balances contables, informes mensuales de cuenta y otros documentos oficiales obtenidos mediante múltiples pedidos de acceso a la información pública.