La importancia de fortalecer la infraestructura

Pullaro: "Estamos pagando $200.000 millones mensuales en obras y equipamiento"

El gobernador marcó que la mayor ejecución presupuestaria se dará en octubre. Uso de dólares tomados en el exterior, créditos de organismos internacionales y los bonos entregados por Nación para el pago de la deuda. El mandatario no cree posible que los gobernadores puedan unificar posturas y acusó al kirchnerismo de romper lo acordado el año pasado.