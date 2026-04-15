El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, anticipó que octubre será el mes de mayor ejecución de obra pública y de mayores vencimientos de certificados a las contratistas; aseguró contar con recursos suficientes para terminar lo iniciado y es escéptico en que Nación reconozca la inversión que realiza la provincia en su jurisdicción.
Pullaro: "Estamos pagando $200.000 millones mensuales en obras y equipamiento"
El gobernador marcó que la mayor ejecución presupuestaria se dará en octubre. Uso de dólares tomados en el exterior, créditos de organismos internacionales y los bonos entregados por Nación para el pago de la deuda. El mandatario no cree posible que los gobernadores puedan unificar posturas y acusó al kirchnerismo de romper lo acordado el año pasado.
Por otra parte, en diálogo con periodistas, entre ellos El Litoral, lamentó el fracaso -culpó al kirchnerismo- del intento de los gobernadores de llevar adelante proyectos en el Congreso para hacerse de recursos. "Se ha roto la confianza y no volveremos a reunirnos", destacó.
"Muchas provincias hoy tienen problemas para pagar salarios. Nación les hizo un adelanto de coparticipación con una tasa de interés muy baja para que puedan cubrir los problemas financieros. No es el caso hoy de la provincia de Santa Fe, aunque debo decir que no estamos tan bien como lo estábamos en el tercer trimestre del año pasado. Teníamos un chat de gobernadores donde escribimos día por medio estos temas, fundamentalmente la caída de la recaudación. Pero es muy difícil articular", reconoció.
Santa Fe resolvió construir un puente sobre el Salado paralelo al actual para unir Santa Fe con Santo Tomé en el trayecto de ruta 11; ha cortado el pasto en banquinas de rutas nacionales; arregló una alcantarilla que impedía circular por un tramo de la ruta 34. "Decidimos hacerlo porque en un momento termina siendo mi problema, porque es el problema de vecinos de Santa Fe" dijo.
A la espera del traspaso a la provincia de la A012, circunvalación del gran Rosario, en pésimo estado y vital para los ingresos a los puertos del sur. "Está en un estado calamitoso, la vamos a arreglar y nos haremos cargo, como hacemos el puente Santa Fe - Santo Tomé, como estamos terminando, después de 12 años, la obra del Monumento Nacional a la Bandera. No le corresponde a Santa Fe pero es muy doloroso que tengamos siniestros viales, en muchos casos, por la falta de mantenimiento o que se rompe una ruta nacional y la desidia del gobierno nacional hace que nadie se haga cargo. Tenemos que movilizar recursos humanos y financieros para reparar eso y no creo que nos devuelvan las inversiones que hemos hecho y no nos correspondían. Tampoco siento que teníamos otra salida".
No obstante adelantó que después de reparar la AO12 propondrán a la Bolsa de Comercio de Rosario, a los transportistas de cargas y a las municipalidades costeras un esquema para administrar esas rutas y las obras necesarias de infraestructura. Más de dos millones de camiones pasan por las rutas del sur en el año.
Es bastante escéptico el mandatario santafesino sobre el proceso de concesión de rutas nacionales que promete llevar adelante la Nación y es un poco más optimista sobre la marcha de la concesión de la Vía Navegable Troncal o Hidrovía. "Llevamos muchos puntos, algunos fueron tenidos en cuenta y otros no en el pliego. Queríamos que se mantenga el calado aquí en la capital. Necesitamos una Hidrovía que funcione porque le da mucha potencia, genera empleo y genera dinamismo económico en Santa Fe".
A la hora de los recursos y el uso de distintos instrumentos, Pullaro fue claro. Señaló que están empezando a utilizar los bonos emitidos en dólares en Nueva York. "Es fundamental para sostener el ritmo de ejecución presupuestaria en la obra pública. Vamos a cambiar 30 o 40 millones por mes para sostener y acelerar el ritmo que tenemos a la provincia". Acotó que "hay obras muy importantes que se vienen llevando adelante, que queremos terminar este año; el endeudamiento fue para mejorar la infraestructura".
Otra parte de la inversión se financia con otros créditos que tuvo Santa Fe como la CAF, Agencia Francesa para el Desarrollo o algunos fondos árabes.
Pullaro no dudó en afirmar que "el nivel de inversión que tiene la provincia, es el más alto en los últimos 20 años. Son más de $ 200.000 millones que se están pagando, aproximadamente, por mes de certificados de obra pública y de equipamiento, especialmente para seguridad".
Cuando se le pregunta si podrán pagar todo lo que está en marcha, no lo duda. "Pero la curva de flujo y de inversión, el tope lo va a tener en octubre, de ahí la curva empieza a bajar. Obras muy importantes se van a terminar de ejecutar en octubre y van a empezar otros proyectos", afirma.
En cuanto a los bonos entregados por la Nación a la gestión de Omar Perotti para saldar la deuda, Pullaro dijo que todavía quedan esos títulos. "Casi $ 500.000 millones nos quedan en esos bonos".
Puerto de Santa Fe
El gobernador Pullaro puso como desafío de la gestión mejorar los puertos públicos como Santa Fe, Rosario, Villa Constitución, repensar Reconquista y tener nueva terminal en Villa Ocampo.
- Sobre el puerto de Santa Fe, alguna vez se habló de traslado, de puerto de barcazas ¿qué figura está viendo el gobernador del puerto?
- Creemos que este puede ser un puerto de contenedores, que si se le mejora la infraestructura, cómo estamos llevando adelante, tiene mucho potencial fundamentalmente en la Región Centro, pero particularmente la capital, la zona de Rafaela, la zona del norte. Se podrían abaratar muchísimo la logística desde el puerto de Santa Fe
- ¿Para eso tiene que haber inversión en mediano y largo plazo y el estado también lo tiene que hacer?
.- Está funcionando mejor de lo que funcionaba hace dos años atrás; tuvimos algunas salidas muy importantes, pero a este puerto le falta mucho, pero es un acuerdo que tenemos que llevar fundamentalmente con las cámaras y con el sector privado. El sector privado se tiene que apropiar también del puerto de Santa Fe y tiene que comprender que va a abaratar muchísimo los costos si empieza a salir desde aquí y no lo traslada a Rosario o a los puertos de más al sur.
El acuerdo que no fue
Pullaro recordó que el año pasado habían tenido un acuerdo los 24 gobernadores para modificar dos leyes: Impuesto al cheque y ATN. "Iban a ser dos leyes autónomas. Después el kirchnerismo, que no cambia su forma de escorpión porque siempre hace lo mismo, cambió las reglas de juego y se rompió todo. Trató las leyes, sí, pero las trató con un montón de otras más y las puso últimas para que nuestros legisladores tengan que votar la agenda política del kirchnerismo en el Congreso. Entonces, cuando me llamaron nuevamente este año para una reunión del CFI, les dije que yo no voy a participar porque el año pasado no cumplieron con la palabra. Les dije lo mismo a Axel [Kicillof] y a [Ricardo] Quintela. Habíamos quedado que todos poníamos la cabeza, pero que eran leyes autónomas. Nos rompieron el acuerdo", se lamenta.
"No podemos volver a dialogar algo que le sirva a las provincias cuando el kirchnerismo en el Congreso te hace votar cosas que no todos estaban de acuerdo. Es imposible a futuro sentarnos todos juntos y ponernos a dialogar algo, no porque los gobernadores no quieran, sino porque los bloques parlamentarios tienen vida propia y no le hacen caso a los gobernadores. Está bien que así sea, pero lo que nos pongamos de acuerdo nosotros no va a repercutir de la misma manera en el Congreso", reiteró.