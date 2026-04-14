Preocupa la caída de recursos

La macro economía, eje de la reunión de gabinete santafesino este lunes en Rosario

El gobernador y sus funcionarios escucharon un extenso informe del ministro Pablo Olivares. Expuso sobre cómo está impactando en la provincia la baja sostenida de la recaudación. Significativo incremento de los gastos de capital y sostén de la obra pública a través de "ahorros".