El análisis de la actual coyuntura económica y cómo impacta la situación macro en las cuentas públicas de Santa Fe constituyó uno de los ejes centrales de la reunión de gabinete que presidió el gobernador Maximiliano Pullaro este lunes en Rosario.
La macro economía, eje de la reunión de gabinete santafesino este lunes en Rosario
El gobernador y sus funcionarios escucharon un extenso informe del ministro Pablo Olivares. Expuso sobre cómo está impactando en la provincia la baja sostenida de la recaudación. Significativo incremento de los gastos de capital y sostén de la obra pública a través de "ahorros".
Durante el encuentro, una exposición del ministro de Economía, Pablo Olivares, con una descripción del escenario actual concitó casi de manera exclusiva la atención de los funcionarios presentes. Según detalló, como consecuencia de la caída sistemática de la recaudación desde hace meses, la provincia perdió alrededor de 1.200 millones de dólares en los últimos dos años.
La caída de los recursos tanto federales como propios se contrapone y confronta con el gasto estimado. La diferencia (negativa) entre recaudación versus estimación obligó a echar mano a recursos propios atesorados por la provincia en concepto de "ahorros". Se "sacrificaron" tales reservas pero ello permitió "salvar" la situación y mantener el equilibrio.
Si embargo, el incremento significativo que se ha registrado en la ejecución de Gastos de Capital más la mencionada caída sostenida de la recaudación dificultan cada vez más la posibilidad de que la provincia siga generando esos ahorros.
Algunos datos
Poniendo en cifras lo dicho, mientras que la inflación acumulada en el último año (2025) fue del 33%, los recursos crecieron un 27% en tanto que los Gastos Corrientes tuvieron un incremento del 46%, es decir, muy por encima del los recursos.
Dicho guarismo incluye lo emanado de las negociaciones paritarias. Y más significativo aún es el aumento de Gastos de Capital; crecieron un 121% en el mismo período. Ello se fundamenta básicamente en el desarrollo del plan de obra pública que es sustentado íntegramente con recursos de la provincia ante la retracción de la Nación.
En consecuencia, la brecha generada entre recursos y gastos por dicho concepto (obra pública) redunda en una balanza negativa del orden de los 32 mil millones de pesos mensuales. Se estima que la provincia tiene obras públicas en marcha por un monto equivalente al billón de pesos.
Atento al cuadro de situación trazado, el propio mandatario requirió a todos sus colaboradores extremar la responsabilidad y prudencia a la hora de utilizar los recursos públicos.
Otros temas
Durante el encuentro, también Jorge Boasso, secretario de Seguridad Social de la provincia, informó los pormenores del acuerdo firmado por la provincia con Ansess para financiar parte del déficit previsional local.
La rúbrica fue la semana pasada y estuvo a cargo de Pullaro y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello. El entendimiento restablece la transferencia mensual de fondos, interrumpida en 2024 a partir de una disposición del decreto 280 firmado por el presidente Javier Milei.
El pago se realizará en concepto de anticipo de capital correspondiente, sujeto a la auditoría del ejercicio 2026. Para los ejercicios 2020-2025, el monto final será el que surja de procesos de simulación y auditoría conjunta entre Nación y provincia. Tras la firma, la provincia se garantiza el ingreso de 120 mil millones de pesos durante el ejercicio 2026.