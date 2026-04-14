La provincia de Santa Fe se encamina a una nueva instancia de su programa de créditos hipotecarios. Este jueves y viernes se llevará a cabo el Sorteo Mensual Nº 21 de los Créditos Nido, una herramienta que ya lleva casi dos años de vigencia y que busca reducir el déficit habitacional en todo el territorio santafesino.
Créditos Nido en Santa Fe: sorteo número 21, nuevos requisitos y reempadronamiento obligatorio
El Secretario de Hábitat, Lucas Crivelli, confirmó que 43.000 personas participan del sorteo de abril. Se implementa inteligencia artificial para agilizar trámites y el reempadronamiento será exigido desde mayo.
El secretario de Hábitat y Vivienda, Lucas Crivelli, analizó el presente del proyecto y destacó la necesidad de optimizar el acceso de las familias.
"Estamos extremadamente conformes con cómo viene sucediendo todo el proceso porque hay muchísimas familias que han podido acceder. Sin embargo, tenemos una fuerte necesidad de dar una nueva performance en lo que tiene que ser el proceso de inscripción", expresó.
Un padrón masivo y la búsqueda de eficiencia
En esta edición participarán casi 43.000 personas, un número que para Crivelli "demuestra la necesidad de vivienda que tiene la población en general". No obstante, el funcionario advirtió que el sistema original presentaba márgenes de mejora que están siendo atendidos mediante tecnología.
"Vimos que de muchas personas sorteadas no siempre todos logran llegar al crédito por distintos motivos; otros ya resolvieron su situación y siguen inscritos. Nos damos la obligación de tener un sistema más eficiente, efectivo y amigable", explicó el secretario.
Según datos de la gestión, de cada 300 sorteados mensuales en el último tiempo, solo entre el 11% y el 15% concreta la operación. El 40% restante, al ser contactado, manifiesta haber solucionado su problema habitacional o no poder conformar la carpeta crediticia.
El salto tecnológico: IA y reempadronamiento
Para agilizar estos tiempos, la provincia implementó junto al Banco Municipal una plataforma que utiliza Inteligencia Artificial. "Aparte de ser un proceso de inscripción, trabaja con IA para que, una vez preseleccionadas las personas a través de la Lotería, el circuito sea mucho más rápido y efectivo", detalló Crivelli.
Sobre el estado del nuevo registro, el funcionario fue claro con los plazos: "Ya hay 10.000 santafesinos que ingresaron su nuevo trámite y 5.600 ya lo terminaron. El mes de mayo seguramente ya va a ser obligatorio que hayan sido reempadronados".
Condiciones competitivas y transparencia
Pese a los cambios en la plataforma, las condiciones financieras de los Créditos Nido se mantienen como las más tentadoras del país: 20 años de plazo y una tasa de UVA + 4.2%, la más baja del sistema financiero nacional. Además, se mantiene la flexibilidad para sumar codeudores hasta el tercer grado de consanguinidad.
Finalmente, Crivelli destacó los dos pilares que sostienen la política de Maximiliano Pullaro en esta materia: territorialidad y transparencia.
"Logramos llegar a más de 110 localidades de la provincia. Por otro lado, el Gobernador dispuso que los sorteos sean por la Lotería de Santa Fe. Además, a eso le agregamos la transmisión en vivo para que el proceso sea absolutamente transparente", concluyó.