Contrapunto con senadores

Vialidad Nacional defendió el esquema de concesiones viales

El administrador general del organismo, Marcelo Campoy, expuso ante la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte del Senado. El funcionario aseguró que el modelo buscará transferir al sector privado la gestión y el mantenimiento de los corredores, con tarifas reguladas y exigencias de mejora de la infraestructura. Los cuestionamientos.