Traza nacional cedida

Santa Fe acelera la recuperación de la Ruta A012 con múltiples frentes de obra activos

La Provincia interviene la traza nacional cedida a Santa Fe, que estaba sin mantenimiento, y que es clave para el acceso a los puertos del Gran Rosario, en los enlaces con la autopista Buenos Aires-Rosario y las rutas 9 y 34. El Gobierno Provincial prevé habilitar otros dos frentes en los próximos días y proyecta al menos siete sectores más de reparación.