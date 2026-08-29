Conversación con el ministro

Enrico: "Desde que asumimos, nunca tuvimos obras paralizadas por falta de pagos"

El encargado de Obras Públicas de Santa Fe dijo que debieron asumir toda la infraestructura de los Juegos Suramericanos más el programa diseñado para la gestión. Las habilitaciones que se vienen y las que se incluirán en el presupuesto 2027.