Reuniones semanales con el equipo ministerial, recorrido de trabajos en marcha, encuentros con técnicos para analizar proyectos; recepción a intendentes, presidentes comunales y legisladores, es la agenda semanal de Lisandro Enrico, el ministro de Obras Públicas de la provincia de Santa Fe, desde el inicio de la gestión en diciembre de 2023.
Enrico: "Desde que asumimos, nunca tuvimos obras paralizadas por falta de pagos"
El encargado de Obras Públicas de Santa Fe dijo que debieron asumir toda la infraestructura de los Juegos Suramericanos más el programa diseñado para la gestión. Las habilitaciones que se vienen y las que se incluirán en el presupuesto 2027.
Al frente de un ministerio con varias áreas, con un programa que tiene en marcha centenares de obras de distinta magnitud y en los últimos meses ajustando infraestructura para el avance de las aguas por el fenómeno de El Niño.
- Ministro, ¿la obra pública sigue el ritmo trazado cuando llegaron a la gestión?
- Seguimos con el programa de obra pública tal cual lo trazamos, con un gran inicio de trabajos a comienzo de la gestión. Hoy estamos terminando muchas de ellas y arrancando otras, a otro ritmo. Estamos adjudicando, en estos días, por ejemplo, acá en el Gran Santa Fe una obra de $9.000 millones que es el acueducto para Colastiné, barrio Las Paltas; iniciando en septiembre el tercer carril de la autopista Rosario - Santa Fe en el sur, y terminando todo lo que se inició en el 2024 y 2025.
- ¿Ninguna obra que se inició en el 2024 se interrumpió o se paralizó?
- Por conflicto de pago, ninguna de las obras contratadas por el gobierno provincial se paró. Las que están paralizadas, que arrancan y se suspenden son las que financian Nación como por ejemplo la planta de agua potable de Granadero Baigorria y la planta de Santa Fe. Nosotros tenemos alguna obra con algún grado de dificultad por la empresa, o los puentes sobre el arroyo Golondrina, en el dpto Vera, donde ahora la contratista no puede ingresar por el avance del agua.
- Estos días son de inauguraciones de las obras realizadas por los Juegos Suramericanos
- Las 21 obras que debimos realizar se están terminando. Cuando asumimos en diciembre de 2023, lo único que sabíamos era que los Juegos se iban a hacer en Santa Fe y que el Comité Organizador nos iba a decir cómo tenían que hacer las obras. Comenzó la vinculación y a diseñar las infraestructuras, los estadios, los espacios deportivos, las tres villas deportivas, cómo resolver esa cuestión de alojar a más de 4800 atletas, 1000 auxiliares, autoridades, periodistas. Las obras todas se terminan en tiempo y forma.
- Otro desafío de la gestión fue tramitar el traspaso de Nación de la A012 que hoy está en obras...
- En este momento tenemos tres frentes de obra activos y pronto vamos a tener cinco.
- ¿El objetivo es hacer una ruta segura más allá de que el traspaso es por tiempo determinado?
- Sí, son 20 años. En lo personal, creo que la ruta no vuelve nunca más a la nación por lo menos mientras gobierne un criterio que quieren sacarse la infraestructura nacional y trasladarla a las provincias. Hay que hacer reparaciones urgentes, hay zonas donde la ruta no daba para más. Tenemos que reparar la ruta, la tenemos en nuestra provincia y estamos trabajando fuerte. El martes haré una visita para observar los tres frentes que tenemos abiertos. El cuarto se va a abrir en breve, y el quinto será la rotonda en el llamado Camino de la Cremería.
- ¿Usted mantiene el proyecto de Circuito de Ingresos a Puertos (CIP) para la zona sur?
- Y la A012 es clave para eso. Es la columna vertebral del sistema pero no en las condiciones en las que está hoy. Hay que hacer doble carril en diversos tramos, viaductos, etc. También estamos pensando en una especie de tercer anillo a Rosario, más al oeste de la A012 que puede ser la actual ruta 26.
- El gobierno nacional está concesionando las rutas que tendrán varias cabinas de peaje lo que hará que habrá desvíos de tránsito a rutas santafesinas.
- Sabemos esto y tenemos un proyecto en consideración del gobernador para generar el cobro de peaje en rutas provinciales especialmente para el tránsito pesado. Sabemos que mucho tránsito va a esquivar las rutas nacionales y tenemos que evitar que rompan las provinciales. Hay que equilibrar eso.
En la Argentina estamos acostumbrados a que transitamos por rutas donde no hay peajes significativos, son pocos sacando, por ejemplo, las autopistas.
Las rutas están en mal estado por falta de inversión y en gran parte del mundo hay inversión pero también un pago de quien utiliza la ruta. Parece que Argentina va hacia eso. Hace 10 años que se va desde Santa Fe a Reconquista por la ruta 11 y no se paga peaje y a esa ruta no la mantiene nadie.
- Si la 11 tiene peaje, mucho tránsito irá por la provincial 1 y usted habla establecer peajes para cargas pesadas en ese corredor...
- Sí para cargas pesadas. Debemos estar atentos a este cambio si no queremos tener problemas.
- ¿Ponen en marcha otro tramo de ampliación de la autopista?
- Así es, desde Timbúes hasta San Lorenzo a partir de septiembre estará en obras.
- ¿El resto de la traza se banca con dos carriles?
- Sí, en el sur es la zona de mayor carga de tránsito, sobre todo de camiones, porque está es la llegada a la zona de los puertos que siguen creciendo, se siguen expandiendo, sobre todo al norte de Rosario. El 70% de la carga granaria sale al norte de Rosario y el 30% al sur. Los complejos que están en Puerto San Martín, Timbúes, San Lorenzo son los que van creciendo. Allí tenemos que hacer no solamente el tercer carril, sino también una nueva ruta que ingresa a la autopista.
- Usted marca que se vendrán varias inauguraciones para lo que resta del año y ¿para el 2027?
- La mayor parte de las terminaciones de obras e inauguraciones se hará el año próximo. Le menciono la tercera vía entre Reconquista - Avellaneda; en nuevo puente Santa Fe - Santo Tomé; circunvalación de Venado Tuerto; avenida Newbery de Rosario; estamos terminando varias obras en hospitales, trabajos en muchas ciudades. Este año, en Santa Fe estará terminada la Escuela Echeverría pero el año próximo el nuevo Instituto 8 Almirante Brown
Estamos concentrados en terminar este este plan de obra, este programa de obras pero en el medio de todo esto aparece el fenómeno de El Niño y nos estamos preparando para ello.
La Capital
Enrico desliza que en carpeta, próximos a licitar, y que se incluirán en el Presupuesto 2027 habrá, al menos, dos obras para nuestra zona. Por un lado el puente peatonal y bicisenda sobre Laguna Setúbal utilizando los pilotes ferroviarios. La obra fue anunciada por el intendente Juan Pablo Poletti al abrir el año ante el Concejo Municipal. Municipio y provincia vienen ajustando el proyecto.
También el ministro adelantó que se trabajo en proyecto para mejorar la circulación en la ruta 1 en la zona urbana de Colastiné y San José del Rincón.