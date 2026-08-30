La Autopista Rosario-Santa Fe avanza con una obra que modificará la iluminación de uno de sus sectores más transitados. Entre el peaje de Sauce Viejo y el acceso a la Ruta Nacional 19 habrá 300 nuevas luminarias LED.
Se enciende la autopista Santa Fe - Rosario: ya colocaron más de la mitad de las luces led
Son 300 los aparatos previstos en un tramo de cinco kilómetros. La obra busca mejorar la seguridad y las condiciones de circulación. Además, pronto comienza otro tramo de tercer carril en el sector sur.
Los trabajos se desarrollan sobre un tramo de cinco kilómetros, entre los kilómetros 141 y 146 de la autopista. Según informó el Gobierno de Santa Fe, ya fueron colocadas más de la mitad.
El objetivo es mejorar la visibilidad durante los desplazamientos y reforzar las condiciones de seguridad para quienes utilizan diariamente este corredor vial.
Cómo será la nueva iluminación
El proyecto contempla la colocación de 300 columnas metálicas de 12 metros de altura. Cada una estará equipada con brazos de 2,5 metros y luminarias LED de 250 watts.
La nueva tecnología permitirá obtener una iluminación más uniforme y eficiente a lo largo de este tramo de la Autopista Rosario-Santa Fe.
Desde el Gobierno provincial señalaron que la intervención apunta a mejorar las condiciones de circulación y reducir los riesgos asociados a una baja visibilidad durante los viajes nocturnos.
El ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, destacó además que en otros sectores de la autopista continúan las tareas destinadas a reparar sistemas afectados por el robo y la vandalización de cables.
"Una autopista bien iluminada reduce riesgos y mejora las condiciones de viaje. Al mismo tiempo, seguimos reparando los sistemas afectados por el robo y la vandalización de cables en otros sectores del corredor”, señaló.
Por su parte, Liliana Paladini, presidenta del Fideicomiso Autopista 001, señaló que la obra avanza de acuerdo con los plazos establecidos y destacó que se trata de una intervención esperada para modernizar un sector clave del corredor.
También avanzará el tercer carril
La iluminación no es la única obra prevista para la Autopista Rosario-Santa Fe. En las próximas semanas comenzará la segunda etapa de los trabajos correspondientes al tercer carril.
Esta nueva intervención abarcará 17,5 kilómetros entre San Lorenzo y Timbúes y dará continuidad al tramo que ya fue ejecutado entre Rosario y San Lorenzo.
La ampliación tendrá como uno de sus principales objetivos incrementar la capacidad de la autopista, especialmente para mejorar la circulación del tránsito pesado.
También se busca optimizar los accesos al complejo portuario del Gran Rosario, uno de los principales puntos de movimiento de cargas de la región.
De esta manera, la Autopista Rosario-Santa Fe incorpora nuevas obras tanto para mejorar las condiciones de seguridad y circulación como para ampliar su capacidad en sectores estratégicos.
En el tramo comprendido entre Sauce Viejo y Santo Tomé, la instalación de las luminarias LED ya supera la mitad del proyecto y se encamina hacia la finalización de las 300 unidades previstas.