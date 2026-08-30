Tramo Santo Tomé - Sauce Viejo

Se enciende la autopista Santa Fe - Rosario: ya colocaron más de la mitad de las luces led

Son 300 los aparatos previstos en un tramo de cinco kilómetros. La obra busca mejorar la seguridad y las condiciones de circulación. Además, pronto comienza otro tramo de tercer carril en el sector sur.