Más seguridad vial

La autopista se moderniza: nuevas luminarias LED entre Sauce Viejo y Santo Tomé

196 de las 300 ya fueron instaladas en un tramo de cinco kilómetros de la Autopista Rosario-Santa Fe. La intervención, impulsada por el Gobierno Provincial junto al Fideicomiso de la traza se complementará en las próximas semanas con el inicio de la segunda etapa del tercer carril entre San Lorenzo y Timbúes.