Elecciones 2027

Catamarca unificará comicios con Nación, mientras otras provincias se inclinan por desdoblar

Raúl Jalil confirmó que la provincia votará a gobernador el 24 de octubre de 2027, en simultáneo con la elección presidencial y bajo el sistema de Boleta Única. La decisión contrasta con la de Mendoza, Tucumán o Santa Fe que estudian desdoblar, mientras que Buenos Aires todavía no tomó postura al respecto.