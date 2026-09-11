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Catamarca unificará comicios con Nación, mientras otras provincias se inclinan por desdoblar

Raúl Jalil confirmó que la provincia votará a gobernador el 24 de octubre de 2027, en simultáneo con la elección presidencial y bajo el sistema de Boleta Única. La decisión contrasta con la de Mendoza, Tucumán o Santa Fe que estudian desdoblar, mientras que Buenos Aires todavía no tomó postura al respecto.

A contramano de la mayoría de los gobernadores que buscan desdoblar, Raúl Jalil confirmó que Catamarca votará gobernador y legisladores el 24 de octubre de 2027, en simultáneo con las elecciones presidenciales de Argentina. A contramano de la mayoría de los gobernadores que buscan desdoblar, Raúl Jalil confirmó que Catamarca votará gobernador y legisladores el 24 de octubre de 2027, en simultáneo con las elecciones presidenciales de Argentina.
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Catamarca decidió nadar contra la corriente electoral que ya empieza a ordenar el mapa de 2027. El gobernador Raúl Jalil confirmó este viernes que la provincia elegirá gobernador, legisladores e intendentes el mismo día que presidente y autoridades nacionales. El mandatario anunció que resolvió que “las elecciones provinciales se realicen junto con las nacionales” y señaló que la definición ya fue comunicada a la Casa Rosada.

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Jalil sostuvo que la simultaneidad busca dar previsibilidad a las fuerzas políticas y, sobre todo, reducir gastos. Al justificar la decisión, señaló que son recursos que “preferimos invertir en viviendas, rutas, escuelas y hospitales”.

La elección general nacional está prevista para el 24 de octubre de 2027. Si las PASO continúan vigentes, la primaria será el 8 de agosto. Ese día convivirían en Catamarca dos instrumentos: la Boleta Única de Papel para elegir presidente y vice, tres senadores y dos diputados nacionales; y el sistema provincial para gobernador y vice, ocho senadores, 21 diputados, intendentes y concejales.

Créditos: Marcelo Manera Elecciones Rosario 2025La elección general nacional está prevista para el 24 de octubre de 2027. Crédito: Archivo / Marcelo Manera.

La decisión repite el criterio que Jalil utilizó en 2023 y ubica a Catamarca en una vereda distinta a la que empieza a transitar buena parte de las provincias. Cuatro años atrás, 16 distritos habían separado sus elecciones de la presidencial.

“Hemos tomado la decisión de que las elecciones provinciales se realicen junto con las nacionales, y así se lo comunicamos al Gobierno nacional”, remarcó el gobernador e integrante del Partido Justicialista al anunciar la decisión en X.

Los gobernadores que ya tomaron distancia

Tucumán fue el primero en poner una fecha firme. Osvaldo Jaldo firmó el decreto que convocó a elecciones provinciales para el 9 de mayo de 2027. El mandatario rechazó que se trate de un adelantamiento y sostuvo: “No estamos adelantando absolutamente ninguna fecha electoral”, sino dando continuidad al esquema utilizado en los últimos turnos provinciales.

Chubut también confirmó el rumbo. Ignacio Torres anticipó que la votación provincial será en otro momento, aunque todavía no fijó día: “Como la gran mayoría de las provincias, seguramente va a ser desdoblada”. Su intención es reunir en una misma jornada la elección de gobernador y las municipales.

Créditos: Marcelo Manera Elecciones Rosario 2025La elección general nacional está prevista para el 24 de octubre de 2027. Crédito: Archivo / Marcelo Manera.

Salta trabaja con dos domingos posibles, el 16 o el 23 de mayo. Misiones proyecta votar entre mayo y junio; Jujuy se encamina a repetir su práctica de adelantar; Neuquén analiza agosto; y Chaco ya confirmó que deberá separar los comicios en cumplimiento de su normativa provincial. Río Negro mantiene la intención política de hacer lo mismo.

Mendoza también avanza por carril propio. Alfredo Cornejo ratificó que conservará las PASO locales y sostuvo que allí “las elecciones se hacen de manera desdoblada por norma”; las primarias provinciales están previstas para julio.

Santa Fe, con junio marcado

En Santa Fe el calendario ya tiene una fecha definida. El 13 de junio de 2027 aparece señalado para votar gobernador, vice, legisladores, intendentes y concejales, aunque el Poder Ejecutivo deberá formalizar la convocatoria hacia fin de año.

elecciones boleta unica foto: Manuel Fabatía.En Santa Fe debutará un nuevo formato de votación a partir de la reforma electoral sancionada semanas atrás. Foto: Archivo / Manuel Fabatía.

La nueva Constitución establece que la elección provincial debe realizarse con una antelación de entre tres y seis meses respecto del final de los mandatos, lo que abre una ventana entre el 13 de junio y el 5 de septiembre. Maximiliano Pullaro señaló en más de una oportunidad el primer domingo posible, precisamente con el objetivo de establecer la mayor distancia respecto de la presidencial de octubre.

Córdoba también prevé votar antes que Nación, aunque Martín Llaryora todavía no cerró el calendario. La Rioja apunta al segundo trimestre; Tierra del Fuego debe separar las fechas por disposición constitucional; y Neuquén, Misiones y Jujuy se encaminan por la misma vía.

Dos distritos que todavía miran a octubre

El escenario no está completamente cerrado. Axel Kicillof aún no definió si Buenos Aires repetirá el desdoblamiento aplicado en 2025 o volverá a hacer coincidir la elección provincial con la presidencial.

En la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri mantiene abierta la posibilidad de unificar las fechas si prospera un acuerdo electoral entre el PRO y La Libertad Avanza.

La otra variable sigue en el Congreso: el Gobierno nacional impulsa eliminar o, como alternativa, volver a suspender las PASO, una discusión que todavía puede alterar calendarios y estrategias provinciales antes de que comience formalmente el año electoral.

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