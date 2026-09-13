El titular de la UIA en Esperanza

Martín Rappallin y los cinco ejes de la competitividad que necesitan las industrias

Presión fiscal, competencia desleal, contrabando, embargos e infraestructura insuficiente, fueron los ejes del reclamo. El presidente de la Unión Industrial Argentina acompañó el almuerzo anual de Fisfe, servido este viernes en Esperanza.