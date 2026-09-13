El presidente de la Unión Industrial Argentina, Martín Rappallini, centró su discurso en el almuerzo anual de Fisfe en la urgencia de acompañar el proceso de estabilización macroeconómica con medidas de alivio para la microeconomía y el entramado pyme.
Martín Rappallin y los cinco ejes de la competitividad que necesitan las industrias
Presión fiscal, competencia desleal, contrabando, embargos e infraestructura insuficiente, fueron los ejes del reclamo. El presidente de la Unión Industrial Argentina acompañó el almuerzo anual de Fisfe, servido este viernes en Esperanza.
"Tenemos que construir un puente para que la mayor cantidad de empresas industriales pueda transitar este difícil momento", advirtió, tras señalar con preocupación la caída de la actividad productiva y su impacto en la recaudación fiscal.
A lo largo de su exposición, la máxima autoridad de la UIA desglosó los cinco núcleos críticos que ahogan al sector manufacturero:
Presión impositiva: Rappallini alertó sobre la desventaja estructural de producir en el país respecto a los competidores regionales. "Argentina tiene aproximadamente el doble de impuestos que Paraguay, alrededor de un 30% más que Brasil y otros países vecinos para producir".
"Es muy difícil -dijo- competir internacionalmente con semejante diferencia. Por eso bajar impuestos y simplificar el sistema tributario tiene que ser parte central de una agenda de competitividad".
Competencia desleal, dumping y contrabando: El titular de la UIA cuestionó la apertura de mercados sin controles efectivos que garanticen equidad.
"Muchas veces hablamos de libre mercado, pero para que exista libre mercado tiene que existir la competencia leal. Porque cuando existe competencia desleal no existe un verdadero libre mercado".
Sostuvo que "tenemos sectores industriales que están sufriendo situaciones de dumping provenientes de China. Tenemos contrabando que en algunos sectores puede representar porcentajes muy altos, hasta el 50%. Tenemos subfacturación de importaciones y tenemos niveles crecientes de informalidad dentro de nuestra propia economía. Todo eso destruye la competencia leal".
Suspensión de embargos
Más adelante el empresario reiteró el pedido de la gremial empresaria al gobierno nacional para la suspensión de embargos por 180 días. Fundamentó el pedido ante las altas tasas de interés y la creciente morosidad bancaria y tributaria.
"Estamos pidiendo, entre otras medidas, la suspensión por 180 días de los embargos fiscales, porque embargar a una empresa que está atravesando dificultades financieras muchas veces no resuelve el problema, lo agrava. Tenemos que darle a esas empresas la posibilidad de ordenar su situación para seguir produciendo".
Más adelante Rappallini reclamó infraestructura para la producción. Al analizar la logística nacional, marcó la baja inversión en obras y el retraso de los esquemas público-privados.
"Hoy tenemos un problema, la inversión pública en infraestructura es muy baja y todavía no se ha puesto en marcha con suficiente fuerza el esquema público privado. Por lo tanto, tenemos un déficit de infraestructura que afecta directamente nuestra competitividad".
En su discurso, reseñó que "necesitamos rutas, energía, puertos, logística y toda la infraestructura necesaria para producir y poder llegar competitivamente a los mercados". Rappallini valoró las herramientas de asistencia crediticia otorgadas por la provincia de Santa Fe para financiar los aumentos en la tarifa eléctrica.
Concluyó ratificando la vocación de diálogo de la entidad: "Desde la Unión Industrial Argentina vamos a seguir planteando los problemas de la industria con respeto, gestionando, dialogando con las autoridades y acompañando cada planteo con propuestas".
Los asistentes
Además del titular de Fisfe, Javier Martín y del presidente de la UIA, Martín Rappallini, el almuerzo de la Federación Industrial de Santa Fe contó con una significativa asistencia de 800 empresarios y la presencia del gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro.
A la mesa central se sentaron además los diputados nacionales Gisela Scaglia y Pablo Farías; la presidenta de la Cámara de Diputados de la Provincia, Clara García; el presidente de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, Rafael Gutiérrez; los ministros de la Producción, Gustavo Puccini y de Economía, Pablo Olivares.
También concurrieron el intendente de Esperanza, Rodrigo Müller; Guillermo Beccani, secretario de Desarrollo Industrial y Víctor Sarmiento, vicepresidente de FISFe y organizador de la actividad.