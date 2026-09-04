“La más grande e importante”

El balance de Pullaro en el cierre del Santa Fe Business Forum

El gobernador estuvo en la última jornada, cuya tercera edición proyecta exportaciones por casi 40 millones de dólares. Durante cinco días participaron 250 compradores de 50 países, se realizaron 55 circuitos técnicos en 60 localidades y asistieron más de 40 fondos de inversión y 300 startups.