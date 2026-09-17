El dólar cerró con subas, bajas y estabilidad en los bancos relevados. El blue bajó 0,32% y terminó en $1.535 para la compra y $1.555 para la venta, mientras que el MEP retrocedió 0,16% y finalizó en $1.534,21 y $1.534,84.
Así cerró el dólar en bancos, blue y MEP este jueves 17 de septiembre
El mercado cambiario mostró variaciones mixtas: en bancos hubo subas, bajas y estabilidad, el blue bajó y el MEP retrocedió durante la jornada de este jueves.
Así cerró el dólar
Banco Hipotecario subió 0,33% y cerró en $1.484 para la compra y $1.529 para la venta, con un spread de $45. La compra avanzó $4 y la venta, $5 frente al registro anterior.
ICBC bajó 0,65% y quedó en $1.470 para la compra y $1.530 para la venta, con un spread de $60. Ambas puntas retrocedieron $10 durante la jornada.
Banco Provincia de Buenos Aires y Banco Nación permanecieron estables en $1.485 para la compra y $1.535 para la venta, con un spread de $50 en ambos casos.
Banco Bica tampoco registró cambios: cerró en $1.485 para la compra y $1.540 para la venta. La diferencia entre ambas puntas fue de $55.
Dólar MEP
El dólar MEP bajó 0,16% y cerró en $1.534,21 para la compra y $1.534,84 para la venta. El spread fue de $0,63, con caídas de $1,51 y $2,44 en cada punta frente a la referencia anterior.
Dólar blue
El dólar blue retrocedió 0,32% y terminó en $1.535 para la compra y $1.555 para la venta. El spread se mantuvo en $20, con una baja de $5 tanto en la compra como en la venta.