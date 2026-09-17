El dólar cerró con movimientos dispares este jueves. El blue terminó en $1.540 para la compra y $1.560 para la venta, sin cambios respecto del registro anterior. En tanto, el MEP avanzó 0,11% y finalizó en $1.534,90 y $1.535,53.
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En vivo: así cotiza el dólar hoy, jueves 17 de septiembre, en Argentina
El dólar cerró con movimientos dispares: el blue se mantuvo estable y el MEP registró una leve suba durante la jornada.
El Banco Provincia cerró en $1.485 y $1.535.
11:00 / Jue. 17.09.2026
Dólar blue, MEP, CCL y mayorista
Dólar blue: compra $1.540 | venta $1.560
Dólar MEP: compra $1.535,72 | venta $1.537,28
Dólar CCL: compra $1.600,34 | venta $1.601,90
Dólar mayorista: compra $1.504,50 | venta $1.513,50
09:59 / Jue. 17.09.2026
Cotización del dólar en bancos
Banco Santa Fe: compra $1.375 | venta $1.430
Banco Provincia: compra $1.485 | venta $1.535
Banco Nación: compra $1.485 | venta $1.535
Banco Bica: compra $1.485 | venta $1.540
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