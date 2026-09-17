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En vivo: así cotiza el dólar hoy, jueves 17 de septiembre, en Argentina

El dólar cerró con movimientos dispares: el blue se mantuvo estable y el MEP registró una leve suba durante la jornada.

El Banco Provincia cerró en $1.485 y $1.535.El Banco Provincia cerró en $1.485 y $1.535.
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El dólar cerró con movimientos dispares este jueves. El blue terminó en $1.540 para la compra y $1.560 para la venta, sin cambios respecto del registro anterior. En tanto, el MEP avanzó 0,11% y finalizó en $1.534,90 y $1.535,53.

11:00 / Jue. 17.09.2026

Dólar blue, MEP, CCL y mayorista

Dólar blue: compra $1.540 | venta $1.560

Dólar MEP: compra $1.535,72 | venta $1.537,28

Dólar CCL: compra $1.600,34 | venta $1.601,90

Dólar mayorista: compra $1.504,50 | venta $1.513,50

09:59 / Jue. 17.09.2026

Cotización del dólar en bancos

Banco Santa Fe: compra $1.375 | venta $1.430

Banco Provincia: compra $1.485 | venta $1.535

Banco Nación: compra $1.485 | venta $1.535

Banco Bica: compra $1.485 | venta $1.540

09:00 / Jue. 17.09.2026

Así cerró el dólar el miércoles

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