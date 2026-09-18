El dólar cerró estable en los cinco bancos relevados. El blue bajó 0,32% y terminó en $1.530 para la compra y $1.550 para la venta, mientras que el MEP subió 0,30% y finalizó en $1.536,64 y $1.537,28.
Así cerró el dólar en bancos, blue y MEP este viernes 18 de septiembre
El mercado cambiario mostró variaciones mixtas: los bancos quedaron estables, el blue bajó y el MEP subió durante la jornada de este viernes, con movimientos dispares en las distintas referencias.
Así cerró el dólar
Banco Hipotecario se mantuvo en $1.484 para la compra y $1.529 para la venta, con un spread de $45. ICBC tampoco registró cambios y quedó en $1.470 y $1.530, con una diferencia de $60.
Banco Provincia de Buenos Aires y Banco Nación permanecieron estables en $1.485 para la compra y $1.535 para la venta. En ambos casos, el spread fue de $50.
Banco Bica cerró sin variaciones en $1.485 para la compra y $1.540 para la venta. La diferencia entre ambas puntas se ubicó en $55.
Dólar MEP
El dólar MEP avanzó 0,30% y cerró en $1.536,64 para la compra y $1.537,28 para la venta. El spread fue de $0,64, con subas de $6,47 y $4,64 en cada punta frente a la referencia anterior.
Dólar blue
El dólar blue bajó 0,32% y terminó en $1.530 para la compra y $1.550 para la venta. El spread se mantuvo en $20, con una caída de $5 tanto en la compra como en la venta.