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Así cerró el dólar en bancos, blue y MEP este viernes 18 de septiembre

El mercado cambiario mostró variaciones mixtas: los bancos quedaron estables, el blue bajó y el MEP subió durante la jornada de este viernes, con movimientos dispares en las distintas referencias.

Los cinco bancos relevados finalizaron la jornada cambiaria sin variaciones.Los cinco bancos relevados finalizaron la jornada cambiaria sin variaciones.
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El dólar cerró estable en los cinco bancos relevados. El blue bajó 0,32% y terminó en $1.530 para la compra y $1.550 para la venta, mientras que el MEP subió 0,30% y finalizó en $1.536,64 y $1.537,28.

Así cerró el dólar

Banco Hipotecario se mantuvo en $1.484 para la compra y $1.529 para la venta, con un spread de $45. ICBC tampoco registró cambios y quedó en $1.470 y $1.530, con una diferencia de $60.

Banco Provincia de Buenos Aires y Banco Nación permanecieron estables en $1.485 para la compra y $1.535 para la venta. En ambos casos, el spread fue de $50.

Banco Bica cerró sin variaciones en $1.485 para la compra y $1.540 para la venta. La diferencia entre ambas puntas se ubicó en $55.

Las reservas y la demanda de dólares aparecen entre las claves del escenario.El dólar MEP subió 0,30% y terminó en $1.537,28 para la venta este viernes.

Dólar MEP

El dólar MEP avanzó 0,30% y cerró en $1.536,64 para la compra y $1.537,28 para la venta. El spread fue de $0,64, con subas de $6,47 y $4,64 en cada punta frente a la referencia anterior.

Las tasas de interés son una de las variables que sigue de cerca el Gobierno.El dólar blue bajó 0,32% y cerró en $1.550 para la venta, con un spread de $20.

Dólar blue

El dólar blue bajó 0,32% y terminó en $1.530 para la compra y $1.550 para la venta. El spread se mantuvo en $20, con una caída de $5 tanto en la compra como en la venta.

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