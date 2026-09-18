Rutas y coparticipación

Santa Fe mira el presupuesto nacional con prudencia estratégica y sin confrontar

No hay señales de que Nación quiera transferir el gasto por discapacidad. En el ministerio de Economía de la provincia miran de cerca las partidas para pagar a provincias que no transfirieron sus cajas previsionales. La plata que hay no alcanza, pero hay negociaciones abiertas.