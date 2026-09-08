Aval internacional

Autorizan nuevo préstamo para construir otra etapa del acueducto biprovincial Santa Fe - Córdoba

Se trata de un crédito del Fondo OPEP para el Desarrollo Internacional, por 56 millones de dólares. La operación tendrá un plazo de 20 años, con cinco de gracia y 15 para su devolución. Permitirá financiar el bloque D de la obra, y llevar agua potable a una población de más de 87 mil habitantes.