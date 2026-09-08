Las provincias de Santa Fe y Córdoba lograron la aprobación de un nuevo préstamo internacional para financiar otro tramo del acueducto que se construye entre ambos estados subnacionales. El crédito fue autorizado por el Fondo OPEP para el Desarrollo Internacional y será por el monto de 65 millones de dólares. El desembolso permitirá avanzar con la construcción del Bloque D. Cada provincia asumirá el crédito en partes iguales: US$ 32,5 millones cada una.
Autorizan nuevo préstamo para construir otra etapa del acueducto biprovincial Santa Fe - Córdoba
Se trata de un crédito del Fondo OPEP para el Desarrollo Internacional, por 56 millones de dólares. La operación tendrá un plazo de 20 años, con cinco de gracia y 15 para su devolución. Permitirá financiar el bloque D de la obra, y llevar agua potable a una población de más de 87 mil habitantes.
Según detallaron fuentes oficiales a El Litoral, los fondos se van desembolsando contra avance de obra, una vez que ésta se licite y arranque la ejecución. Los recursos - se explicó- son transferidos directamente a la cuenta de la empresa contratista, contra cada certificado de obra emitido. En esta instancia, el Directorio del Fondo OPEP aprobó el préstamo; para que esté operativo se deberán cumplir "las condiciones de efectividad". Se trata de requisitos que esencialmente deben cumplir las provincias: sancionar las leyes que autorizan la toma del préstamo, y que el Gobierno Nacional firme la garantía respectiva.
Bloque D
El Bloque D comprende los ramales 4, 4.1 y 4.2, que abastecerán de agua potable a Colonia Belgrano, San Martín de las Escobas, Traill, Casas, Cañada Rosquín y Las Bandurrias, cada una con su correspondiente centro de distribución. Además, incluye la construcción de la Estación de Bombeo 3, ubicada en la intersección de la Ruta Nacional 34 y la Ruta Provincial 64; y tender 24,96 kilómetros de cañería troncal entre el final del Bloque C y esa instalación.
Con la finalización de esta etapa, el sistema alcanzará una población beneficiaria estimada en 87.800 habitantes. Según el gobierno, la obra permitirá "ampliar el acceso al agua potable, reforzar la seguridad hídrica y acompañar el crecimiento poblacional y productivo de Santa Fe y Córdoba".
La operación tendrá un plazo de 20 años, con cinco años de gracia y 15 para su devolución. La tasa será variable y estará compuesta por la SOFR, una referencia utilizada en los mercados financieros internacionales, más 2,30 puntos porcentuales anuales. Con el valor de la SOFR vigente al momento de la aprobación, la tasa asciende al 6,27 % anual.
La obra
La primera etapa de la obra permitirá abastecer a 32 localidades santafesinas y 21 cordobesas, con una población estimada de más de 400 mil habitantes. Para ordenar la ejecución y facilitar el financiamiento, la obra fue dividida en bloques. Mientras el Bloque A se encuentra en ejecución, continúan las gestiones para los bloques B y C (se encuentran en la instancia de evaluación de ofertas con financiamiento del Fondo Saudí), y ya fue aprobado el crédito internacional para desarrollar el Bloque D.
El primer tramo alcanza un 25 % de ejecución y cuenta con frentes de trabajo simultáneos. Ya se instalaron más de 4.600 metros de conductos: 3.800 metros de cañería troncal para agua tratada y los primeros 800 metros del acueducto de agua cruda. Este "bloque A" comprende la toma sobre el río Coronda, el acueducto de agua cruda, la planta potabilizadora, 4.740 metros de cañería troncal hasta el cruce de la autopista AP-01, parte de los ramales de ingreso a Coronda y el centro de distribución de esa localidad.
Los conductos principales de agua tratada son de plástico reforzado con fibra de vidrio y tienen 1,70 metros de diámetro. En paralelo, avanzan el ramal hacia Coronda, la instalación de fibra óptica para el monitoreo remoto del sistema y la preparación del predio donde funcionará la planta potabilizadora.
Este bloque cuenta con un financiamiento de US$ 50 millones del Fondo Kuwaití para el Desarrollo Económico Árabe, destinado a ejecutar infraestructura en ambas provincias.
El Acueducto Biprovincial aprovechará el agua disponible mediante una nueva toma sobre el río Coronda, para abastecer localidades que hoy afrontan limitaciones en la disponibilidad de fuentes aptas para el consumo humano.
Historia
El puntapié inicial para la obra lo dieron en abril de 2019 los gobernadores de Santa Fe, Miguel Lifschitz; y de Córdoba, Juan Schiaretti. En la ocasión, suscribieron un acuerdo que permitió la conformación de una Unidad Ejecutora Biprovincial. El organismo tuvo a su cargo la ejecución de la primera etapa de la obra. El monto de la inversión fue estimado en los 460 millones de dólares.