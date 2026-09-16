La ex vicegobernadora y diputada nacional del PRO, Gisela Scaglia, adelantó que votará a favor de la suspensión de las primarias nacionales. La opción es una especie de camino intermedio entre la derogación que plantea la gestión de Javier Milei, y la ratificación de la herramienta que promueve la oposición. En diálogo con El Litoral, habló de las especulaciones políticas que suscitó su postura, de su vínculo con Maximiliano Pullaro, y de una eventual alianza entre Unidos y La Libertad Avanza.
Scaglia a favor de la suspensión de las PASO: "Siempre converso mi voto con el gobernador"
La actual diputada nacional dijo que no comparte la derogación de la norma, pero tampoco la obligatoriedad de las primarias. "No es un problema de ahorrar plata, sino de lograr sistemas más participativos y transparentes", aclaró.
- ¿Por qué apoya la suspensión de las PASO?
- Siempre dije que no creía en la derogación; sí creo que se pueden suspender en el esquema de una Argentina que tiene muchas dificultades. A mí me gustaría que las PASO fueran optativas. No me parece obligar a la gente a ir a votar una vez más. Y si lo que nos importa es la participación de la gente en el momento electoral, para mí (las PASO) siempre han sido un obstáculo por la obligatoriedad. Ése es un tema a resolver en los sistemas electorales argentinos, y estaría dispuesta a darle forma a otro proyecto con otras herramientas, pero no estamos a tiempo para dar esa discusión. Por eso no coincido con derogar porque eso implicaría no reformar nada, pero sí con suspender hasta que pueda darse una discusión más profunda sobre una herramienta superadora.
- ¿Es argumento para la derogación el costo económico que implica una PASO?
- A mí, más que los costos, me preocupa la gente. Siempre digo que la democracia no se puede valuar; ¿cuánto vale vivir en democracia? Un sistema electoral no te cambia la economía de un país. Eso no es real; siempre aparece la cuestión de los costos de manera peyorativa, pero es más una excusa que un argumento. Se plantea 'ahorremos plata', pero ¡estamos eligiendo a quienes nos van a gobernar! La idea es que tengamos los mejores gobernantes. Los sistemas electorales y los mecanismos de una elección tienen que ser siempre lo más participativos y transparentes posible, y por sobre todas las cosas, que permitan llegar a los mejores candidatos. Por eso insisto en incorporar también Ficha Limpia y hasta sumar el impedimento de ser candidato a quien sea deudor alimentario, por ejemplo. Estas cosas no me preocupan desde lo económico; me preocupan desde el punto de vista de qué hacer para mejorar la democracia. Hay que limitar también la cantidad de candidatos…
- ¿No es también democrático que el elector participe de la definición de un candidato, y no lo establezcan los partidos a puertas cerradas?
- Optativamente, sí; hay que poner limitaciones. Acá, el problema es la obligatoriedad porque hay ciudadanos que no quieren opinar sobre las internas de los partidos políticos. Y cuando hablo de límites, creo que hay que poner un coto a las alternativas que se presentan; no puede haber un partido o frente que presente 20 listas de candidatos a diputados. Eso, evidentemente, complica. La ley electoral que proponía el gobierno nacional va a quedar a muy corto camino de lo que pretendía ser. Pero es lo que le pasa siempre a este gobierno por mandar leyes invotables y llevar todo al límite.
- En el caso de Santa Fe, ¿prefieren suspender las PASO nacionales para que no interfiera en el calendario electoral provincial?
- El calendario provincial no está definido todavía. Pero creo que siempre que se han cruzado los calendarios, terminó siendo una complicación. Todo suma a la confusión. Nos ha pasado, desde el PRO, que estábamos en una elección provincial con características determinadas, y al poco tiempo, teníamos que ir a una elección nacional totalmente diferente y hasta en alianza con aquellos contra los que competíamos. Esas cosas pasan y son muy complicadas.
- ¿Esta posición a favor de la suspensión de las PASO es también la del gobierno de Maximiliano Pullaro?
- Charlo mucho con él; no tenemos una decisión tomada (como gobierno) pero sí charlo con él sobre muchos temas que pasan por lo nacional y, obviamente, nunca voy a emitir ningún voto que no sea un voto que dialoguemos juntos. Primero charlo con mi partido, obviamente, porque así como el radicalismo está tomando una posición en relación a qué hacer o no hacer, el Pro también lo hace. Pero una vez que salgo de esos esquemas partidarios, trato de charlar con él (con el gobernador) respecto de cuáles son nuestras mejores alternativas en el plano nacional que nos impacta a todos. Hoy siento que quedamos lejos de una verdadera reforma política en la Argentina. Creo que vamos a terminar votando algo muy pequeño.
- ¿Esta postura es una suerte de guiño a la eventual incorporación de La Libertad Avanza a Unidos?
- No lo veo porque me parece que primero tendríamos que tomar una decisión sobre eso en Unidos. La primera decisión está en nuestro frente electoral; tenemos que cuidar mucho lo que construimos hasta acá porque funcionó y porque los resultados están a la vista. Me parece que es una decisión de Unidos y en Unidos, hay gente como yo que valora muchas cosas del gobierno de Javier Milei, y hay voces que son mucho más críticas y que no acompañan nada.
- De hecho, hay diputados nacionales socialistas por Santa Fe que no comparten la suspensión de las PASO…
- Por eso... Yo pienso que una cosa es lo que hacemos en la provincia y otra es a nivel nacional. Y no es sólo lo que a mí me gustaría en términos de una cercanía política o ideológica o de gente que yo conozco. También hay que ver qué pretenden del otro lado, y si La Libertad Avanza quiere o no estar en Unidos...