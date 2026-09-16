Reforma política en el Congreso

Scaglia a favor de la suspensión de las PASO: "Siempre converso mi voto con el gobernador"

La actual diputada nacional dijo que no comparte la derogación de la norma, pero tampoco la obligatoriedad de las primarias. "No es un problema de ahorrar plata, sino de lograr sistemas más participativos y transparentes", aclaró.