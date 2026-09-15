Agenda en Diputados y el Senado

Congreso: emplazamientos y reforma electoral a la espera del Presupuesto

En los próximos días, las dos cámaras debatirán en comisiones temas sensibles para el oficialismo y la oposición. De uno y otro lado se mueven fichas con miras a 2027. Hoy vence el plazo para el envío de la “ley de leyes”.