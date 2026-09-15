Este martes comienzan a cumplirse los plazos establecidos por una surtida oposición en Diputados que el 9 de septiembre impuso al oficialismo un cronograma para tratar dos temas de particular interés para un amplio sector de la sociedad: el endeudamiento familiar y la prórroga de la emergencia en discapacidad.
Congreso: emplazamientos y reforma electoral a la espera del Presupuesto
En los próximos días, las dos cámaras debatirán en comisiones temas sensibles para el oficialismo y la oposición. De uno y otro lado se mueven fichas con miras a 2027. Hoy vence el plazo para el envío de la “ley de leyes”.
El primer tema estará presente desde las 14 en el plenario de comisiones de Finanzas (Santiago Pauli-LLA) y Defensa del Consumidor, del Usuario y la Competencia (Hugo Yasky-UxP) donde se pondrán en consideración más de 70 expedientes que abordan distintos ángulos del mismo problema: la morosidad creciente de miles de familias argentinas.
De acuerdo a lo aprobado en la sesión de la Cámara baja con 249 votos a favor, una abstención y ninguna voluntad en contra, la de esta tarde será la primera reunión informativa; luego se pasará al 22 de septiembre y el 29 será la última fecha para emitir dictamen y llevar el tema al recinto para su discusión.
Por otra parte, este miércoles a las 12 será el turno del segundo emplazamiento votado por Diputados. Se trata del plenario de las comisiones de Discapacidad (Gerardo Huesen-LLA) y Presupuesto y Hacienda (Bertie Benegas Lynch-LLA) para tratar el expediente que solicita la prórroga por un año de la Ley de Emergencia en discapacidad, que vence en diciembre de 2026. En este caso, se acordó una reunión informativa y otra el 23 de septiembre para emitir dictamen.
Por supuesto, no son los únicos temas en agenda de la Cámara baja que para esta semana y la próxima tiene una nutrida lista de reuniones de comisión.
Reforma electoral
Mientras tanto, en el Senado está previsto el encuentro de la Comisión de Asuntos Constitucionales para este martes esde las 15.30, a fin de debatir el proyecto de Reforma Electoral Integral, tal como denominó el Ejecutivo al mensaje 110 enviado al Congreso en abril.
Como venimos informando, la iniciativa oficial busca derogar las PASO, modificar el sistema de constitución y financiamiento de los partidos políticos, incorporar la figura de Ficha Limpia y dejar sin efecto los debates presidenciales, entre otras consignas.
Hasta ahí la voluntad del Ejecutivo: en el Senado y en Diputados se analizan opciones para las propuestas del oficialismo, sobre todo en materia de primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, que podrían pasar a ser optativas o quedar en suspenso para el próximo comicio, tal como ocurrió en las legislativas de 2025.
Ese y el sistema de financiamiento de las campañas que, de acuerdo a la propuesta de Javier Milei, aceptaría fondos privados, son los puntos que prometen las discusiones más encendidas.
Tampoco hay coincidencia en la eliminación de los debates. La ley establece dos instancias previas a la elección general (superadas as PASO) y una más en caso de balotaje.
Lo que viene
Mientras todo esto ocurre, este martes vence el plazo para que el gobierno envíe el proyecto de Presupuesto de Gastos y Recursos para el año 2027.
En tanto, el proyecto de Defensa de soberanía en Malvinas, anunciado el 3 de septiembre en cadena nacional por el presidente podría demorar su ingreso unos días más.