Condiciones

Deudas: qué pasa si no podés pagar un crédito, la tarjeta o un préstamo

El BCRA informó que la mora de las familias llegó al 12,8% en junio. Qué ocurre cuando una cuota queda impaga, cómo impacta en la situación crediticia y qué se puede consultar en la Central de Deudores.