Datos oficiales

Créditos personales en Argentina: la tasa bajó en agosto, qué hay que mirar antes de sacar un préstamo

El Banco Central informó que la tasa nominal anual promedio de los préstamos personales se ubicó en 65,77% en agosto de 2026, por debajo del 66,68% registrado en julio y del 82,67% de un año atrás.