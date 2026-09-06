Pedir un préstamo personal puede ser una alternativa para afrontar un gasto importante, resolver una emergencia o financiar una compra que no puede pagarse de contado. Pero la tasa que aparece en una publicidad o en una primera simulación no alcanza para saber cuánto terminará costando la operación.
Créditos personales en Argentina: la tasa bajó en agosto, qué hay que mirar antes de sacar un préstamo
El Banco Central informó que la tasa nominal anual promedio de los préstamos personales se ubicó en 65,77% en agosto de 2026, por debajo del 66,68% registrado en julio y del 82,67% de un año atrás.
El último relevamiento oficial del Banco Central de la República Argentina (BCRA), publicado el 4 de septiembre de 2026, muestra un cambio relevante en el costo promedio del crédito. Durante agosto, la tasa nominal anual (TNA) promedio de los préstamos personales otorgados en pesos se ubicó en 65,77%. En julio había sido de 66,68%, mientras que doce meses antes alcanzaba el 82,67%.
El dato marca una reducción tanto respecto del mes anterior como frente a un año atrás. Sin embargo, no significa que todas las personas puedan acceder a un préstamo exactamente a esa tasa: se trata de un promedio del sistema y las condiciones concretas dependen de la entidad, el perfil crediticio, el monto, el plazo y las características de cada operación.
La tasa de los préstamos personales bajó en agosto
El informe del BCRA presenta las tasas de interés de los préstamos otorgados en pesos mediante promedios mensuales. En el caso de los préstamos personales a tasa fija, agosto cerró con una TNA promedio de 65,77%. El registro de julio había sido de 66,68%.
La comparación anual muestra una diferencia mayor: en agosto de 2025, el nivel que surge de la serie era de 82,67%. Esto significa que, en términos nominales, el promedio informado para los préstamos personales se redujo casi 17 puntos porcentuales en un año.
Para entender el dato hay que tener en cuenta qué representa una TNA. La tasa nominal anual es una referencia para expresar el interés del crédito durante un año, pero no equivale por sí sola al costo final que tendrá una persona que toma un préstamo.
Por eso, mirar solamente la TNA puede llevar a una conclusión incompleta.
El propio BCRA recomienda analizar el Costo Financiero Total (CFT) antes de decidir. Este indicador permite conocer de manera más completa cuánto cuesta realmente el financiamiento porque contempla los intereses y otros conceptos asociados a la operación, como comisiones, seguros y cargos, cuando correspondan.
En otras palabras: dos préstamos pueden mostrar una tasa nominal parecida y terminar teniendo costos diferentes.
Por qué no alcanza con mirar la cuota
Uno de los errores más frecuentes al comparar créditos es observar únicamente el valor de la cuota mensual.
Una cuota que parece accesible puede esconder un plazo demasiado extenso. Si el préstamo se extiende durante muchos meses, el monto total abonado puede ser considerablemente mayor que el dinero recibido inicialmente.
Por eso, antes de aceptar una oferta es necesario conocer al menos cuatro datos: la tasa, el CFT, la cantidad de cuotas y el monto total que se terminará pagando.
El BCRA recomienda además verificar si la tasa es fija o variable, revisar las comisiones y conocer las condiciones previstas para una eventual cancelación anticipada. También aconseja leer el contrato antes de firmarlo y conservar una copia con las condiciones de la operación.
La recomendación es especialmente importante porque una misma persona puede encontrar diferentes condiciones según la entidad financiera que consulte. El régimen de transparencia del BCRA permite comparar información declarada por las entidades sobre distintos productos financieros, entre ellos los préstamos personales.
Qué significa que la tasa promedio haya bajado
La caída de la tasa promedio no implica que todos los préstamos personales se hayan abaratado exactamente en la misma proporción.
El 65,77% de agosto es un promedio, por lo que no debe interpretarse como una tasa universal para todos los usuarios. La tasa que finalmente se ofrezca puede ser diferente.
El BCRA publica estadísticas de tasas activas del sistema financiero y series históricas para seguir la evolución de los préstamos.
Además, el mercado de crédito no está compuesto exclusivamente por bancos. El BCRA también releva a los proveedores no financieros de crédito.
En su informe publicado en junio de 2026, con datos correspondientes a febrero, informó que la TNA promedio ponderada de los préstamos personales otorgados por los Otros Proveedores No Financieros de Crédito (OPNFC) había sido de 144%, mientras que la correspondiente a las entidades financieras se ubicaba en torno al 69%.
La comparación permite observar que el costo del financiamiento puede variar de manera significativa según quién otorgue el préstamo. Por eso, comparar alternativas antes de aceptar una propuesta puede resultar determinante.
Qué revisar antes de sacar un préstamo personal
El BCRA establece una serie de recomendaciones para quienes están evaluando tomar un crédito.
1. Saber cuánto dinero se necesita realmente.
Antes de solicitar un préstamo conviene definir el monto necesario y evitar pedir más dinero del que se puede devolver.
2. Mirar el CFT y no solamente la TNA.
El Costo Financiero Total permite tener una visión más completa del costo del préstamo. Es uno de los principales datos que deberían compararse entre distintas opciones.
3. Revisar el plazo.
Un plazo más largo puede reducir el importe de cada cuota, pero también puede incrementar el costo total de la operación. Por eso es importante conocer cuántas cuotas se pagarán y cuánto se abonará al finalizar el préstamo.
4. Verificar si la tasa es fija o variable.
La modalidad de la tasa debe estar claramente identificada en las condiciones del crédito. No es lo mismo asumir una cuota con una tasa fija que una operación cuyas condiciones pueden modificarse.
5. Revisar las comisiones y otros cargos.
Los gastos asociados pueden modificar el costo final. El BCRA recomienda revisar todas las condiciones antes de contratar.
6. Leer el contrato completo.
El usuario debe conocer las condiciones del préstamo, la tasa, las comisiones, la forma de pago y las consecuencias previstas ante un incumplimiento.
7. Consultar la Central de Deudores.
El BCRA dispone de una Central de Deudores del Sistema Financiero que permite consultar información crediticia. Una situación negativa registrada puede influir en el acceso a nuevos préstamos.
Qué pasa si una persona no puede acceder al préstamo
La aprobación de un préstamo no está garantizada por el hecho de que una persona tenga ingresos o una cuenta bancaria.
El BCRA explica que una entidad puede rechazar una solicitud por diferentes motivos, entre ellos ingresos insuficientes, documentación faltante o inconsistente o una situación registrada en la Central de Deudores.
Por eso, antes de solicitar dinero es conveniente revisar la propia situación financiera y calcular si la nueva cuota puede incorporarse al presupuesto mensual sin comprometer otros gastos.
El objetivo no debería ser simplemente conseguir una cuota que entre en el presupuesto de este mes, sino determinar si el compromiso podrá mantenerse durante todo el plazo del préstamo.
El dato clave de agosto: menor tasa, pero no menor atención
El relevamiento difundido por el BCRA el 4 de septiembre deja una señal concreta: la tasa nominal anual promedio de los préstamos personales fue de 65,77% en agosto, frente al 66,68% de julio y al 82,67% de doce meses atrás.
La tendencia muestra una reducción del promedio, pero para quien está por pedir dinero hay una diferencia fundamental entre ese dato estadístico y la oferta concreta que recibirá.
Por eso, la comparación debe hacerse sobre el costo real de cada operación. La pregunta no debería ser solamente “¿cuánto me prestan?” o “¿de cuánto es la cuota?”, sino también “¿cuánto voy a devolver en total?”.
En un contexto en el que las tasas pueden cambiar y las entidades ofrecen diferentes condiciones, conocer la TNA, revisar el CFT, comparar plazos y verificar todos los cargos permite tomar una decisión con mayor información.
El dato oficial de agosto muestra que el costo promedio del crédito personal se redujo respecto de julio y también frente a un año atrás. Pero para cada usuario, la verdadera medida del préstamo seguirá estando en las condiciones particulares de la operación y, sobre todo, en cuánto dinero terminará pagando desde la primera hasta la última cuota.