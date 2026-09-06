Dólar en Argentina: cuánto se espera que valga a fin de 2026

Acumulación de reservas por parte del Banco Central.

La principal modificación respecto del relevamiento anterior aparece en la estimación para diciembre.

Cuadro Interactivo REM BCRA - El Litoral Pronósticos Mercado REM - BCRA Relevamiento de Expectativas de Mercado (Encuesta a 47 consultoras y bancos) Proyección Dólar Inflación y Tasas Reservas y Comercio Período / Variable Proyección General Top 10 Analistas Ajuste vs. REM Previo Dólar Mayorista (Septiembre) $1.530,00 $1.528,50 Baja de $15,80 respecto a la encuesta previa. Dólar Mayorista (Diciembre) $1.630,00 $1.626,00 Recorte de $22,00 (antes proyectaban $1.652). Variación Interanual Proyectada 12,6% 12,2% Estimación calculada frente a diciembre de 2025. Variable Económica Estimación REM Top 10 Analistas Detalle del Indicador Inflación Mensual (Agosto) 1,7% 1,7% Reducción de 0,1 p.p. respecto al mes previo. Inflación Núcleo 1,7% 1,6% Excluye precios regulados y estacionales. Tasa TAMAR (Septiembre) 24,11% TNA 24,13% Tasa mayorista para plazos fijos a 30 días. Tasa TAMAR (Diciembre) 23,45% TNA 23,50% Suba de 1,3 p.p. en las expectativas de tasa. Indicador Cambiario / Externo Monto / Cotización Origen / Contexto Reservas Internacionales Brutas US$ 50.205 M Dato del BCRA al 3 de septiembre (suba desde US$ 47.599 M). Compras Netas de Divisas (Julio) US$ 4.124 M Demanda bruta de dólares de personas humanas (billetes y servicios). Exportaciones Proyectadas (2026) US$ 100.895 M Proyección total de ventas al exterior de bienes para el año. Superávit Comercial Esperado US$ 25.034 M Saldo neto estimado del comercio exterior de bienes.

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