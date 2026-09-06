El mercado cambiario argentino llega a septiembre con una combinación de factores que vuelve a poner al dólar en el centro de la escena: compras de moneda extranjera por parte de personas humanas, acumulación de reservas por parte del Banco Central, tasas de interés en pesos y expectativas sobre la inflación.
Dólar en Argentina: cuánto se espera que valga a fin de 2026
El nuevo Relevamiento de Expectativas de Mercado del BCRA, publicado el 4 de septiembre, redujo la proyección para el dólar mayorista de diciembre: pasó de $1.652 a $1.630.
El nuevo Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) permite observar cómo cambiaron las previsiones de los analistas respecto de la cotización para los próximos meses.
El informe correspondiente a agosto fue publicado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA) el 4 de septiembre y fue elaborado a partir de una encuesta realizada entre el 27 y el 31 de agosto. Participaron 47 especialistas: 35 consultoras y centros de investigación locales e internacionales y 12 entidades financieras de Argentina.
El dato más relevante para los ahorristas es que la mediana de las proyecciones ubicó al tipo de cambio nominal mayorista en $1.530 por dólar para el promedio de septiembre.
Para diciembre, la expectativa quedó en $1.630, por debajo de los $1.652 que había proyectado el relevamiento anterior. El Top 10 de analistas, por su parte, estimó $1.626 para diciembre.
La nueva estimación no significa que el Banco Central esté anunciando cuál será el precio del dólar. El REM es una encuesta de expectativas y sus resultados reflejan las respuestas de los participantes, no una proyección oficial de la autoridad monetaria.
Dólar a fin de año: qué cambió en la nueva proyección
La principal modificación respecto del relevamiento anterior aparece en la estimación para diciembre.
En el REM de agosto, los analistas ubicaron la cotización nominal promedio esperada para diciembre en $1.630 por dólar. En el relevamiento previo la expectativa era de $1.652. Es decir, la nueva estimación implica una reducción de $22 respecto de la proyección anterior.
Para el Top 10 de analistas —el grupo que históricamente mostró mejor desempeño en sus pronósticos— la estimación para diciembre fue de $1.626.
Pronósticos Mercado REM - BCRA
Relevamiento de Expectativas de Mercado (Encuesta a 47 consultoras y bancos)
|Período / Variable
|Proyección General
|Top 10 Analistas
|Ajuste vs. REM Previo
|Dólar Mayorista (Septiembre)
|$1.530,00
|$1.528,50
|Baja de $15,80 respecto a la encuesta previa.
|Dólar Mayorista (Diciembre)
|$1.630,00
|$1.626,00
|Recorte de $22,00 (antes proyectaban $1.652).
|Variación Interanual Proyectada
|12,6%
|12,2%
|Estimación calculada frente a diciembre de 2025.
|Variable Económica
|Estimación REM
|Top 10 Analistas
|Detalle del Indicador
|Inflación Mensual (Agosto)
|1,7%
|1,7%
|Reducción de 0,1 p.p. respecto al mes previo.
|Inflación Núcleo
|1,7%
|1,6%
|Excluye precios regulados y estacionales.
|Tasa TAMAR (Septiembre)
|24,11% TNA
|24,13%
|Tasa mayorista para plazos fijos a 30 días.
|Tasa TAMAR (Diciembre)
|23,45% TNA
|23,50%
|Suba de 1,3 p.p. en las expectativas de tasa.
|Indicador Cambiario / Externo
|Monto / Cotización
|Origen / Contexto
|Reservas Internacionales Brutas
|US$ 50.205 M
|Dato del BCRA al 3 de septiembre (suba desde US$ 47.599 M).
|Compras Netas de Divisas (Julio)
|US$ 4.124 M
|Demanda bruta de dólares de personas humanas (billetes y servicios).
|Exportaciones Proyectadas (2026)
|US$ 100.895 M
|Proyección total de ventas al exterior de bienes para el año.
|Superávit Comercial Esperado
|US$ 25.034 M
|Saldo neto estimado del comercio exterior de bienes.
El mismo informe señala que, con una cotización proyectada de $1.630 para diciembre, la variación interanual esperada respecto de diciembre de 2025 sería de 12,6%.
Para septiembre, la mediana de las respuestas ubicó el tipo de cambio nominal promedio en $1.530, una estimación que representa una reducción de $15,80 respecto del REM anterior.
El dato adquiere relevancia si se lo compara con la cotización oficial informada por el BCRA. Al 3 de septiembre, el tipo de cambio de referencia mayorista se ubicaba en $1.508,21 por dólar, mientras que el tipo de cambio minorista promedio vendedor alcanzaba los $1.529,42.
En otras palabras, la expectativa promedio para septiembre relevada por el REM se ubicó muy cerca del valor minorista observado al comienzo del mes.
La demanda de dólares de los ahorristas volvió a crecer
Uno de los elementos centrales del escenario cambiario es el comportamiento de las personas humanas.
El último informe mensual disponible del BCRA sobre la evolución del mercado de cambios, correspondiente a julio, mostró que las personas humanas realizaron compras netas de moneda extranjera por US$4.124 millones.
De ese total, US$2.916 millones correspondieron a compras de billetes, US$786 millones a egresos por servicios y otros gastos corrientes y US$546 millones a giros de divisas sin fines específicos.
El dato muestra que la demanda privada de dólares adquirió un peso importante durante julio.
En ese mismo mes, el BCRA compró US$2.163 millones en el mercado de cambios. Por su parte, el sector de oleaginosas y cereales fue uno de los principales oferentes de divisas, con ventas netas por US$3.505 millones.
Esto permite entender una de las claves del mercado actual: existe demanda de dólares por parte de particulares, pero también hay oferta de divisas proveniente de sectores exportadores y compras del propio Banco Central.
Las reservas superaron los US$50.000 millones
El otro dato que cambió respecto de la información utilizada en la nota anterior es el nivel de reservas internacionales.
Según el Informe Monetario Diario publicado por el BCRA el 4 de septiembre, las reservas internacionales alcanzaban US$50.205 millones al 3 de septiembre. El nivel era superior al registrado 30 días antes, cuando se ubicaban en US$47.599 millones, y también superaba los US$40.026 millones de un año atrás.
El dato es relevante porque las reservas constituyen uno de los principales indicadores que siguen los mercados para evaluar la capacidad del Banco Central de intervenir y atender distintos compromisos en moneda extranjera.
El mismo informe muestra que, durante 2026, las compras de divisas al sector privado y otros movimientos representaron un factor positivo de US$20.088 millones en la variación de la base monetaria. A su vez, las compras de divisas realizadas por el BCRA acumulaban US$14.122 millones según el cuadro de variaciones presentado al 4 de septiembre.
Qué espera el mercado para la inflación
El comportamiento esperado del dólar también está relacionado con las previsiones de inflación.
En el REM de agosto, los participantes estimaron una inflación mensual de 1,7% para agosto, una décima de punto porcentual menos que en el relevamiento anterior. Para la inflación núcleo también proyectaron 1,7%. El Top 10 estimó 1,7% para la inflación general y 1,6% para la núcleo.
La importancia de este dato está en la relación entre precios y tipo de cambio. Si los analistas esperan una inflación más elevada, también deben considerar cómo podría evolucionar el precio de los bienes y servicios medidos en pesos y, por lo tanto, sus previsiones cambiarias.
Sin embargo, el REM no establece una relación mecánica entre inflación y dólar. Se trata de variables que dependen de múltiples factores y que son analizadas de manera conjunta por quienes participan de la encuesta.
Tasas de interés: otra variable clave para el dólar
La tasa de interés en pesos también aparece como uno de los factores relevantes para entender las expectativas cambiarias.
El REM de agosto proyectó una TAMAR de 24,11% nominal anual para septiembre y de 23,45% para diciembre. En ambos casos, las expectativas aumentaron respecto del relevamiento anterior: 1,4 puntos porcentuales para septiembre y 1,3 puntos para diciembre.
La TAMAR es una tasa mayorista que refleja el promedio ponderado por monto de depósitos a plazo fijo de 30 a 35 días por $1.000 millones o más en bancos privados. El propio BCRA utiliza esta variable como referencia dentro del REM.
Al 3 de septiembre, el informe monetario del BCRA mostraba una TAMAR total de 24,13% nominal anual, prácticamente en línea con la expectativa que los analistas habían planteado para septiembre.
Esto ayuda a explicar por qué el seguimiento de las tasas es importante cuando se analiza el dólar: el rendimiento de las colocaciones en pesos forma parte de las variables que los participantes del mercado consideran al elaborar sus pronósticos.
Qué puede pasar con el dólar hasta diciembre
Con los datos oficiales disponibles, el escenario que surge del nuevo REM no muestra una expectativa de salto brusco del tipo de cambio durante los próximos meses.
Los analistas proyectaron un promedio de $1.530 para septiembre y $1.630 para diciembre, mientras que la estimación anterior para diciembre era de $1.652.
Pero estas cifras deben interpretarse como expectativas y no como una certeza sobre lo que ocurrirá con el dólar.
El propio BCRA aclara que los pronósticos del REM no constituyen proyecciones propias. Además, las estimaciones pueden modificarse de un mes a otro a medida que aparecen nuevos datos sobre inflación, actividad económica, tasas, reservas, comercio exterior y comportamiento del mercado cambiario.
El informe de agosto, además, proyectó para todo 2026 exportaciones de bienes por US$100.895 millones e importaciones por US$75.861 millones, lo que daría como resultado un superávit comercial esperado de US$25.034 millones.
Ese saldo proyectado es otro elemento importante para el mercado cambiario porque refleja la expectativa de ingreso neto de divisas derivado del comercio de bienes.
La foto actual del mercado cambiario
La información oficial disponible al 4 de septiembre permite armar una fotografía más precisa del escenario.
Por un lado, la demanda de dólares de las personas humanas había alcanzado niveles importantes en julio. Por otro, el Banco Central continuaba comprando divisas y las reservas internacionales superaban los US$50.000 millones al 3 de septiembre.
Al mismo tiempo, las expectativas del mercado para el dólar se moderaron respecto del relevamiento anterior: de $1.652 a $1.630 para diciembre. Para septiembre, la proyección quedó en $1.530.
La clave, entonces, no está solamente en mirar cuánto cotiza el dólar en un día determinado. Para entender hacia dónde puede moverse hay que seguir varias variables al mismo tiempo: demanda de moneda extranjera, oferta de los exportadores, compras del Banco Central, nivel de reservas, inflación y tasas de interés.
Por ahora, el nuevo REM muestra que los analistas consultados por el BCRA esperan un dólar mayorista de $1.630 para diciembre, mientras las reservas se ubican por encima de los US$50.000 millones y el Banco Central mantiene una posición compradora en el mercado de cambios.
Esos son los datos oficiales disponibles. El resto dependerá de cómo evolucionen durante los próximos meses las variables que hoy explican las expectativas del mercado.