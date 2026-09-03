El mercado cambiario argentino mostró estabilidad en la continuidad de la semana. El dólar oficial cerró sin grandes variaciones en los bancos argentinos este jueve 3 de septiembre, mientras que el blue cerró sin cambios y el MEP presentó leves cambios al cierre.
Así cerró el dólar este jueves 3 de septiembre en los bancos argentinos
El dólar oficial mostró una leve alza en los bancos, mientras que el blue se mantuvo estable. El MEP presentó ligeras variaciones en su cotización.
Así cerró el dólar
En Banco Nación, la divisa se movió levemente a la baja y cerró en $1.480 para la compra y $1.530 para la venta, con un spread de $50. Banco Provincia de Buenos Aires igualó ambas cifras, quedando en $1.480 y $1.530, también con una diferencia de $50.
Banco Bica también se mantuvo sin cambios, cotizando en $1.479 para la compra y $1.540 para la venta, con un spread de $61. En ICBC, los valores se mantuvieron cerrando en $1.475 y $1.530, con una diferencia de $55.
Dólar MEP
El dólar MEP terminó la jornada con variaciones en su cotización, cerrando la compra en $1.527,91 y la venta que se ubicó en $1.528,81. El spread quedó en $0,90, con variaciones de $3,86 y $4,04 en cada punta frente a la referencia anterior.
Dólar blue
El dólar blue tuvo este lunes una jornada con una leve suba y cerró en $1.525 para la compra y $1.545 para la venta. El spread quedó en $20, con ambas puntas estables frente al registro previo.