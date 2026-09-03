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Así cerró el dólar este jueves 3 de septiembre en los bancos argentinos

El dólar oficial mostró una leve alza en los bancos, mientras que el blue se mantuvo estable. El MEP presentó ligeras variaciones en su cotización.

La divisa estadounidense cerró la jornada con ligeros movimientos en el mercado oficial y blue, reflejando un día sin sobresaltos en el mercado cambiario.La divisa estadounidense cerró la jornada con ligeros movimientos en el mercado oficial y blue, reflejando un día sin sobresaltos en el mercado cambiario.
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El mercado cambiario argentino mostró estabilidad en la continuidad de la semana. El dólar oficial cerró sin grandes variaciones en los bancos argentinos este jueve 3 de septiembre, mientras que el blue cerró sin cambios y el MEP presentó leves cambios al cierre.

Así cerró el dólar

En Banco Nación, la divisa se movió levemente a la baja y cerró en $1.480 para la compra y $1.530 para la venta, con un spread de $50. Banco Provincia de Buenos Aires igualó ambas cifras, quedando en $1.480 y $1.530, también con una diferencia de $50.

Banco Bica también se mantuvo sin cambios, cotizando en $1.479 para la compra y $1.540 para la venta, con un spread de $61. En ICBC, los valores se mantuvieron cerrando en $1.475 y $1.530, con una diferencia de $55.

Dolar DOllar Dolares dolars franklin bill billete dollarsEl dólar blue, este experimentó una leve subida, cerrando en $1.525 para la compra y $1.545 para la venta, con un spread de $20, manteniendo la estabilidad en ambas puntas respecto al registro anterior.

Dólar MEP

El dólar MEP terminó la jornada con variaciones en su cotización, cerrando la compra en $1.527,91 y la venta que se ubicó en $1.528,81. El spread quedó en $0,90, con variaciones de $3,86 y $4,04 en cada punta frente a la referencia anterior.

El MEP presentó pequeñas variaciones al cierre. El MEP presentó pequeñas variaciones al cierre.

Dólar blue

El dólar blue tuvo este lunes una jornada con una leve suba y cerró en $1.525 para la compra y $1.545 para la venta. El spread quedó en $20, con ambas puntas estables frente al registro previo.

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